Kia Sportage 2023 : voici la version hybride rechargeable

Après le nouveau Sportage hybride dévoilé au Salon de l’auto de Los Angeles l’automne dernier, Kia présente aujourd’hui la version hybride rechargeable (PHEV). Les deux font partie de la nouvelle génération du VUS compact coréen qui voit le jour pour l’année-modèle 2023.

Le Sportage PHEV devient le plus puissant de la gamme avec ses 261 chevaux et 258 livres-pied de couple, résultat de la combinaison d’un moteur turbocompressé de 1,6 litre avec un moteur électrique de 66,9 kilowatts alimenté par une batterie au lithium-ion de 13,8 kWh. Une boîte automatique à six rapports et un rouage intégral sont de mise également.

À propos, c’est le même groupe motopropulseur que dans la version hybride rechargeable des Kia Sorento, Hyundai Tucson et Hyundai Santa Fe. Si vous avez lu notre essai routier du Sorento PHEV, vous avez compris que la technologie n’est pas encore au point et que son fonctionnement manque de douceur.

Photo: Kia

Contrairement au Sportage hybride, dont la puissance s’élève à 226 chevaux, le Sportage PHEV est capable de parcourir une distance appréciable en mode électrique. Celle-ci est estimée à un peu plus de 50 kilomètres, une donnée qui devrait être confirmée dans les prochains mois par Ressources naturelles Canada. Même chose pour la consommation en mode hybride, qui devrait tourner autour de 6,7 L/100 km.

Sachez aussi que Kia mentionne un temps de deux heures pour une recharge complète via une borne domestique de 240 volts.

Photo: Kia

Une foule de dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite figurent au programme, tout comme la possibilité de jumeler un écran multimédia de 12,3 pouces avec un tableau de bord numérique de même taille. L’espace s’annonce très généreux, notamment le dégagement pour les jambes aux places arrière qui serait inégalé dans la catégorie selon Kia.

Photo: Kia

Aux États-Unis, deux versions seront offertes, soit X-Line et X-Line Prestige, mais les détails pour le Canada viendront à une date ultérieure. Le Kia Sportage PHEV 2023 doit arriver sur le marché au cours du troisième trimestre de cette année et les prix seront annoncés d’ici là. À propos, le véhicule sera admissible au rabais de 4 000 $ du gouvernement du Québec pour les véhicules hybrides rechargeables dotés d’une batterie de moins de 15 kWh ainsi qu’à la remise similaire de 2 500 $ du gouvernement fédéral.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour en savoir plus!

En vidéo : Présentation du Kia Sportage 2023 (en anglais)