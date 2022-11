Combien coûtent... les Kia Sportage PHEV 2023 et Mitsubishi Outlander PHEV 2023?

Pour 2023, deux nouveautés débarquent dans le segment des VUS compacts; il s’agit du Kia Sportage PHEV et du Mitsubishi Outlander PHEV. Les deux concurrencent le Hyundai Tucson PHEV, le Ford Escape PHEV et le Toyota RAV4 Prime.

« À la fois chez Kia et Mitsubishi, les constructeurs comptent être capables de livrer les deux véhicules dans un délai raisonnable pour le marché du Québec. Toutefois, il faudra voir ce que “raisonnable” signifie au courant des prochaines années », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Kia Sportage PHEV 2023

Au niveau structurel, le Sportage hybride rechargeable reprend de nombreux éléments du Hyundai Tucson PHEV. « Le Sportage est un véhicule beaucoup plus spacieux et confortable que par le passé », souligne Antoine. En effet, la position de conduite est meilleure et les dégagements sont plus amples. La présentation intérieure est résolument plus moderne et ergonomique.

Photo: Kia

Sur le plan mécanique, il emploie un moteur quatre cylindres 1,6 litre turbocompressé jumelé à deux moteurs électriques. La puissance s’élève à 261 chevaux et la batterie a une capacité de 13,8 kWh.

« Chez Kia, on annonce une autonomie 100 % électrique de 55 kilomètres. Je peux vous dire que dans des conditions idéales, je n’ai jamais pu parcourir plus de 50 kilomètres », remarque-t-il. La consommation en mode hybride est de 6,7 L/100 km.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023

De retour pour une seconde génération, l’insonorisation et le confort sont nettement accrus. « On utilise désormais une transmission à un rapport. [Par conséquent], il n’y a pas d’effet d’élasticité causé, par exemple, par une boîte CVT. C’est drôlement plus intéressant à conduire que par le passé », mentionne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Sous le capot se trouve un moteur quatre cylindres 2,4 litres jumelé à deux moteurs électriques. Ensemble, ils génèrent une puissance de 248 chevaux tandis que la batterie possède une capacité de 20 kWh.

« J’ai réussi à parcourir 67 kilomètres en mode 100% électrique avant de tomber en mode hybride, alors c’est mieux que l’annonce du constructeur », se réjouit le chroniqueur. En revanche, il se désole de la consommation en mode hybride de 9 L/100 km.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet des Kia Sportage PHEV 2023 et Mitsubishi Outlander PHEV 2023… et dévoile leur gamme de prix!