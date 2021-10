Kia Sportage 2023 : Kia nous donne des détails

Pour l’année-modèle 2023, Kia débarquera avec une cinquième génération de son véhicule utilitaire compact Sportage.

Après avoir levé le voile sur le nouveau Sportage en juin dernier, Kia a invité le Guide de l’auto à une présentation où nous en avons appris davantage sur ce modèle. Notez toutefois qu’il s’agissait d’une conférence américaine et que certains détails demeurent à être confirmés pour le marché canadien.

Construit en Amérique, mais…

Dans une allocution virtuelle prononcée par Russel Wager, vice-président marketing de Kia, nous avons appris que le constructeur assemblera le Sportage pour la première fois en sol américain. Or, nous avons obtenu la confirmation que les unités destinées au marché canadien allaient continuer d’être bâties en Corée du Sud.

Au chapitre de la motorisation, il a été question d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L avec une puissance « visée » de 187 chevaux. Autrement dit, on ne semble pas avoir complété l’entièreté des tests chez Kia. On n’a pas évoqué de mécanique optionnelle qui serait plus puissante ni même le type de transmission à laquelle on ferait appel.

En ce qui a trait à une éventuelle version hybride ou même hybride rechargeable, aucune information n’a été divulgué pour l’heure. En revanche, on nous confirme que davantage de détails seront partagés lors du Salon de l’auto de Los Angeles qui se tiendra du 19 au 28 novembre.

Place au digital

À bord, on remarque que le tableau de bord traditionnel a été remplacé par une instrumentation entièrement numérique de 12 pouces. Quant à l’écran tactile du système d’infodivertissement positionné à sa droite, il mesure, lui aussi, 12 pouces.

Sur le plan esthétique, on note certaines similitudes avec le Sorento de génération actuelle. À l’avant, en plus de la grille de calandre reprenant la forme du nez d’un tigre, nous dit-on, on remarque les phares de jour dont la forme rappelle les symboles mathématiques suivants : > et <.

Évidemment, le Sportage de cinquième génération est décoré du nouveau logo du constructeur coréen.

Tout comme le Sorento, le Kia Sportage sera décliné en version X-Line. Cette dernière se distinguera notamment par sa peinture à deux tons et le motif des sièges qui lui sera propre. Si cette version sera commercialisée au Canada, on ne peut en dire autant de la version X-Pro qui fait aussi son apparition aux États-Unis pour la nouvelle année. Proposant une attitude aventurière, elle ne traversera pas la frontière. Dommage.

D’après les informations fournies au cours de la présentation, les premiers exemplaires devraient arriver en concession dès le début de l’année prochaine aux États-Unis.

En vidéo: Présentation du Kia Sportage 2023 (en anglais)