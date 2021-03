VUS compacts d'occasion : quel modèle choisir?

Je souhaite acquérir un VUS des années 2016 à 2018 et j’hésite entre quatre modèles. Le Kia Sportage à moteur 2,4 litres, le Honda CR-V, le Toyota RAV4 et finalement le Nissan Rogue. Je privilégie le Rogue pour son prix, son équipement et sa consommation, mais plusieurs personnes me parlent de problèmes de peinture. Alors, quel serait votre choix?

Bonjour, Gilles

D’abord, je me permets de mentionner que la peinture n’est pas un problème particulier au Rogue, et que la perception des gens face à la qualité de peinture découle souvent d’expériencess personnelles vécues.

Il est vrai qu’aujourd’hui, la plupart des véhicules ont une peinture plus mince et que l’ajout d’abrasifs sur nos routes ne fait que multiplier les éclats de roches sur les capots et toits des véhicules. On ne s’en sort donc pas. Une solution est bien sûr l’application d’une pellicule protectrice transparente sur le capot et le devant des ailes, évitant des coûts de réparation très élevés.

Maintenant, le Nissan Rogue ne serait pas mon premier choix pour autant. La qualité est moyenne et bien que la transmission CVT contribue à une faible consommation de carburant, elle est fragile et coûteuse à remplacer.

Photo: Nissan USA

Vous pourriez donc considérer le Toyota RAV4 en premier lieu. Un véhicule fiable, durable et qui s’accompagne du plus faible coût de possession à long terme. Son prix est plus élevé que celui d’un Rogue, mais l’écart en vaut la peine.

Sinon, optez pour un Honda CR-V 2016 à moteur 2,4 litres. Solide, confortable, équilibré et là aussi, peu coûteux à long terme. Idéalement, évitez les modèles 2017 et plus qui sont équipés des moteurs turbo, avec lesquels Honda a connu plusieurs soucis.

Photo: Honda Canada

Quant au Sportage, il s’agit un excellent produit, encore plus convaincant à compter de l’année 2017. Ce dernier possède l’avantage d’une garantie de base de cinq ans et d’une conception plus moderne. Sa fiabilité est jusqu’à maintenant excellente, mais il faut s’attendre à un coût de possession un peu plus élevé à long terme qu’avec un produit Toyota, notamment en raison des entretiens et d’une plus grande consommation.

Photo: Kia Motors

Dans l’ordre, mon choix numéro un serait donc le RAV4, suivi du Sportage qui est plus moderne que le CR-V 2016, mais sans doute aussi un peu plus cher. Puis, en dernier lieu, le Rogue, qui doit idéalement s’accompagner d’une garantie prolongée pour le long terme.

