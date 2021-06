Le Kia Sportage 2023 nous présente sa spectaculaire refonte

Kia vient de dévoiler les premières images officielles du Sportage de nouvelle génération, qui doit arriver sur le marché coréen d’ici quelques mois, mais seulement l’an prochain au Canada comme modèle 2023.

C’est tout un changement de cap pour ce VUS compact, dont le design spectaculaire s’inspire en partie du concept des « Opposés unis » inauguré par le véhicule électrique Kia EV6 en mars dernier.

Les cyniques diront que sa silhouette plus profilée et anguleuse s’apparente à celle de plusieurs autres VUS qu’on voit sur nos routes, mais les détails sont tout à fait uniques, à commencer par la large et complexe calandre ainsi que les phares complètement transformés. Ces derniers sont accentués par des feux de jour à DEL en forme de flèche ou de boomerang, selon votre façon de voir les choses.

Photo: Kia

Le toit noir contrastant en option est une première pour le Sportage, tandis qu’une ligne de chrome s’ajoute au bas des vitres latérales. À l’arrière, voyez le pare-chocs profondément remodelé et les nouveaux feux qui créent une impression de mouvement.

Photo: Kia

L’intérieur nous amène dans une autre dimension que la génération sortante. Aucun élément n’a été épargné et le décor paraît vraiment sophistiqué. Bien sûr, le point focal est le très large panneau incurvé qui réunit l’instrumentation numérique et l’écran central tactile (leurs dimensions exactes ne sont pas précisées).

Les principales commandes physiques ont été repensées pour une utilisation plus conviviale. Comme vous le remarquez aussi, le levier de vitesses est remplacé par une molette, celle-ci étant encadrée par le bouton de démarrage et le sélecteur multi-terrain. Dans la nouvelle version X-Line (une autre première), les sièges peuvent être de couleur vert sauge pour créer une thématique nature.

Photo: Kia

« Avec le tout nouveau Sportage, nous ne voulions pas simplement faire un pas en avant, mais plutôt grimper à un autre niveau dans la sphère des VUS, a expliqué le Montréalais Karim Habib, qui agit à titre de vice-président sénior et chef du centre mondial de design de Kia. Quand vous le voyez en personne, avec sa posture élégante et très dynamique, et quand vous prenez place dans son habitacle riche en détails avec des matériaux de première classe, vous comprendrez que nous avons atteint notre objectif et établi de nouvelles normes. »

Il ajoute que le Sportage montre le futur de Kia et de ses produits, donc attendez-vous à revoir un style semblable sur d’autres véhicules.

Photo: Kia

Pour le moment, aucun mot sur les aspects techniques du véhicule, dont les motorisations. Une ou des versions hybrides sont certes à prévoir, comme c’est le cas pour le Hyundai Tucson. Plus de détails sur le Kia Sportage 2023 seront dévoilés dans les mois à revenir, alors continuez à suivre Le Guide de l’auto.