Combien coûte… le Kia Sportage 2023?

Rendu à sa cinquième génération, le Kia Sportage 2023 est un VUS plus volumineux et plus polyvalent par rapport à l’ancienne itération.

« On se rapproche du format du précédent Sorento, comme quoi tous les véhicules gagnent en espace. […] On veut aller chercher une clientèle plus large que par le passé », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Les versions à essence possèdent six déclinaisons : LX, LX à traction intégrale, X-Line, EX, EX Premium et X-Line Premium, ce dernier étant le modèle à l’essai. L’utilitaire est également commercialisé en variante hybride.

Photo: Antoine Joubert

Le Sportage est animé par un moteur quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique qui développe 187 chevaux et 178 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une transmission à huit rapports et au rouage intégral. Seule la mouture de base LX arrive avec un système à deux roues motrices.

En conduite, Antoine explique que la puissance et le couple sont livrés linéairement. En revanche, il se désole de la direction plutôt imprécise. Au terme de son essai, il a obtenu une cote de consommation de 9,5 L/100 km.

Photo: Antoine Joubert

Habitacle convivial

« L’aménagement intérieur du Kia Sportage 2023 nous amène complètement ailleurs », mentionne le chroniqueur. Il souligne la qualité d’assemblage et de finition, le confort des sièges et l’ergonomie de l’immense moniteur incurvé qui inclut deux écrans de 12,3 pouces.

Photo: Antoine Joubert

« Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un véhicule plus polyvalent : c’est le fait qu’on ait gagné énormément en volume cargo [et] aux places arrière. » En effet, le Sportage offre 80 mm d’espace de plus aux jambes des occupants à l’arrière. De plus, la soute à bagages octroie 300 litres de plus qu’auparavant.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Kia Sportage 2023… et dévoile sa gamme de prix!