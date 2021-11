En vidéo : le designer Karim Habib nous présente le concept Kia EV9

Kia a choisi le Salon de l’auto de Los Angeles pour la première mondiale de son bouveau concept EV9 qui présage l’arrivée prochaine d’un VUS à trois rangées à motorisation électrique.

Pour l’occasion, le Guide de l’auto s’est entretenu avec Karim Habib, qui est aujourd’hui chef du design chez Kia après avoir travaillé comme designer chez BMW, Mercedes-Benz et Infiniti.

Karim Habib est né au Liban, mais il a passé sa jeunesse à Montréal avant d’entreprendre des études en design, notamment au Art Design Center à Pasadena en Californie. Au cours de l’entretien que vous pouvez visionner au haut de cet article, il nous a parlé du design du nouveau EV9, lequel est élaboré sur l’architecture E-GMP (Electric Global Modular Platform) partagée entre Hyundai, Kia et Genesis.

Photo: Kia

Un design osé

Le concept EV9 de Kia se démarque par son design percutant et son système électrique de 800 volts. Ses formes peuvent être qualifiées de géométriques, ce qui lui permet de se démarquer et son design intérieur est modulable et polyvalent. Les sièges avant peuvent pivoter pour créer un salon sur roues, alors que ceux de la troisième rangée peuvent aussi faire face à l’arrière avec ouverture du hayon pour profiter d’une pause en plein air.

L’accès à bord se fait par des portières antagonistes, un élément de design qui ne survivra probablement pas à la mutation vers le modèle de série, le concept EV9 étant dépourvu de pilier central afin de bien montrer son habitacle zen, épuré et très lumineux.

Photo: Kia

Le design de la planche de bord présente un écran de 27 pouces qui est presque suspendu à une arche intégrant le volant en forme de rectangle oblong avec commandes tactiles à retour haptique. De plus, les commandes de chauffage/climatisation et d’autres systèmes deviennent visibles par rétro-éclairage.

Photo: Kia

Après le EV6 à motorisation électrique, dont la commercialisation est imminente, le concept EV9 laisse entrevoir ce à quoi le modèle de série du VUS électrique à venir de Kia pourrait ressembler.