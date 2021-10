Kia EV6 2022 : les premiers exemplaires tous réservés en quelques heures

Le nouveau multisegment électrique Kia EV6 sera en vente au Canada à partir du printemps 2022, s’il n’y a pas de changement. La compagnie a lancé vendredi midi le processus de précommande sur le microsite de l’EV6.

Or, les 200 exemplaires disponibles pour le moment ont été réservés en moins de deux heures seulement. Tout ça, sans même que le prix de base soit annoncé.

Plus précisément, il s’agissait de versions GT-Line de milieu de gamme. Ceux qui ont réservé leur EV6, moyennant un dépôt de 500 $, avaient le choix de cinq couleurs : Blanc neige nacré, Noir aurore nacré, Bleu yacht, Gris acier mat et Rouge Runway. Ils ont pu également sélectionner l’endroit de livraison parmi les trois concessionnaires Kia certifiés à vendre des véhicules électriques les plus proches de leur domicile.

Comme c’est le cas en Europe, où il est déjà en vente, le Kia EV6 suscite beaucoup d’intérêt – tout comme son cousin, le Hyundai IONIQ 5, d’ailleurs. Ce véhicule électrique rassemble des qualités à la fois pratiques et sportives pour répondre aux besoins de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Rappelons qu’il se positionne entre les Sportage et Sorento en termes de longueur, mais avec un profil plus bas et un habitacle plus spacieux.

Photo: Kia

Une batterie de 58 kWh sera au menu pour les modèles de base éventuellement, mais pour démarrer le bal, Kia Canada a décidé d’offrir exclusivement la batterie de 77,4 kWh, qui offre une autonomie estimée à 480 kilomètres. Aussi, grâce à son système multicharge haute vitesse de 800 volts, l’EV6 pourra se recharger de 10% à 80% en aussi peu que 18 minutes, selon Kia, alors que moins de 4,5 minutes suffiront pour regagner environ 100 kilomètres d’autonomie.

Tel que mentionné plus tôt, il reste à connaître les prix. On saura en même temps si le véhicule se qualifie pour le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral en plus de la remise de 8 000 $ du gouvernement du Québec.

