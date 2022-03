Le Kia EV9 entrera en production en 2023

Par le biais de sa division britannique, Kia vient d’annoncer que son futur VUS électrique à trois rangées EV9 entrera en production et sera commercialisé en Europe en 2023.

Rien n’est encore annoncé pour le marché nord-américain, mais sa venue ici ne fait aucun doute.

Rappelons que le Kia EV9 a fait ses débuts sous forme de concept au Salon de l’auto de Los Angeles 2021 en novembre dernier. Du même gabarit ou presque que le Telluride, ce véhicule adoptait évidemment un style beaucoup plus futuriste, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi qu’un espace plus généreux et convivial.

Photo: Kia

Kia n’a malheureusement pas donné d’autres détails sur le modèle de production. Cependant, on sait qu’il partagera son architecture et plusieurs composantes avec l’éventuel Hyundai IONIQ 7 (basé sur le concept SEVEN) que prépare l’autre constructeur coréen. Ladite architecture sera une version agrandie de la plateforme e-GMP sur laquelle reposent actuellement les Kia EV6 et Hyundai IONIQ 5, sans parler du Genesis GV60.

L’autonomie sera dans les 400 kilomètres et la recharge rapide sur des bornes allant jusqu’à 350 kilowatts sera possible.

Le Kia EV9 risque de faire ses débuts au Canada pour l’année-modèle 2024. Quant à son prix, il sera passablement plus élevé que celui de l’EV6, qui débute à 44 995 $. Attendez-vous à près de 60 000 $.

En vidéo : Le designer Karim Habib présente le concept Kia EV9