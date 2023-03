Kia EV9 2024 : le grand dévoilement approche, à quoi s’attendre?

Tel que promis, Kia lancera cette année un VUS électrique à trois rangées, l’EV9, basé sur le concept du même nom qui avait fait ses débuts au Salon de l’auto de Los Angeles en 2021. Le dévoilement du modèle de production aura lieu très bientôt, soit le 14 mars à 17h (heure de Montréal).

Le véhicule a été aperçu sur la route dans les derniers jours et partagé sur Instagram, permettant de voir que le design change très peu, ce qui est génial.

De son côté, Kia nous offre aujourd’hui une courte vidéo officielle qui révèle en partie le véhicule. Les images sont obscures, mais ça donne quand même une bonne idée :

Comme sur le concept, les énormes feux de jour en « L » s’accompagnent de plusieurs petites lumières en « L » également qui pointent vers la calandre. L’éclairage semble être adaptatif ou du moins faire partie d’une séquence d’allumage.

La vue de profil nous montre une silhouette très carrée encore une fois, avec des portières dont les poignées sont complètement intégrées. Sans surprise, les caméras latérales sont remplacées par des rétroviseurs conventionnels. On ne peut voir les roues, mais gageons qu’elles ne sont pas aussi spectaculaires que celles du concept.

Photo: Kia

À l’arrière, les feux s’étirent à la verticale tout en déviant légèrement vers le centre du hayon, où le logo de Kia est apposé en grosses lettres.

Positionné au-dessus de l’EV6, le nouveau Kia EV9 offrira plus d’espace pour les familles et de meilleures compétences tout-terrain également. Sur le plan technique, la plateforme e-GMP sera bien sûr la même, mais il serait très surprenant que des versions à deux roues motrices soient disponibles au Canada, même si le rouage intégral limite l’autonomie maximale. On s’attend à ce que le véhicule puisse parcourir 400 km avec une charge.

Notre journaliste Gabriel Gélinas aura tous les détails et de nombreuses photos du véhicule à vous partager lors du dévoilement le 14 mars, alors soyez au rendez-vous!

En vidéo : Le designer Karim Habib présente le concept Kia EV9