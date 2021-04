Kia misera sur les modèles électriques de performance

L’une des belles surprises avec le tout nouveau multisegment électrique Kia EV6 2022 dévoilé cette semaine est sans contredit la version haute performance GT. Bonne nouvelle : il y en aura d’autres dans le futur.

Rappelons que la désignation GT est aussi employée par Kia avec ses modèles à essence les plus sportifs, comme la Stinger GT et la K5 GT.

Artur Martins, le responsable mondial de la marque et de l’expérience client, a déclaré que la gamme GT sera un élément important de la stratégie de Kia à l’avenir, incluant les véhicules électriques.

« Nous voulons que Kia soit perçue comme une marque excitante, peu importe que vous conduisiez un véhicule électrique ou avec un moteur à combustion. C’est une partie de notre ADN et nous voulons la transposer à tous les produits possible, du moins ceux qui s’y prêtent bien », a-t-il déclaré à des journalistes.

Photo: Kia

Dans le cas du Kia EV6, en plus des versions régulières offrant jusqu’à 232 ou 321 chevaux en configuration à deux moteurs, il y a la version GT qui totalise pas moins de 577 chevaux et un couple de 546 livres-pied – elle aussi bien sûr avec deux moteurs et rouage intégral, de même que la batterie de 77,4 kWh.

Résultat, l’accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 3,5 secondes, équivalent au plus explosif des Ford Mustang Mach-E et légèrement plus rapide que les Tesla Model Y Performance et Porsche Taycan 4S. La vitesse de pointe s’élève à 260 km/h.

Un différentiel à glissement limité électronique est même inclus sur l’EV6 GT pour rehausser la maîtrise dans les virages.

D’ici 2026, Kia compte lancer sept véhicules électriques construits à partir de la nouvelle plateforme E-GMP développée avec Hyundai. Il y aura évidemment des VUS, mais aussi une grande berline et une voiture sportive. Ça promet!

