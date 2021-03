Kia EV6 2022 : voici enfin les détails

Deux semaines après le dévoilement des premières images et de la philosophie de design des « Opposés réunis », le tout nouveau Kia EV6 a fait ses débuts mondiaux officiels aujourd’hui. Il s’agit du premier de sept véhicules électriques inédits que Kia lancera d’ici 2026 à partir de la nouvelle plateforme E-GMP développée avec Hyundai.

Impatient de voir ce qu’il vous réserve? C’est parti!

Un multisegment spacieux

Mesurant 4 680 mm de long, 1 880 mm de large et 1 550 mm de haut, le Kia EV6 est à mi-chemin entre les Sportage et Sorento, mais avec un profil plus bas et un très long empattement de 2 900mm – égal à celui du grand Telluride!

Photo: Kia

Le tout se traduit par un habitacle généreux en termes d’espace pour les occupants. « Les gens sont d’abord attirés par l’extérieur d’un véhicule, mais finissent par tomber en amour avec l’intérieur, car c’est là qu’ils passent le plus de temps. Créer un espace inspirant pour l’EV6 était donc la priorité absolue pour nous », a déclaré Jochen Paesen, vice-président du design des intérieurs de Kia.

Mentionnons que les sièges à la fois minces et légers adoptent un revêtement fait d’un peu plus d’une centaine de bouteilles en plastique recyclées. Le coffre, lui, affiche un volume de 520 litres qu’on peut accroître à 1 300 litres en rabattant les sièges arrière (note : ce sont des mesures internationales; le volume réel pourrait différer). N’oublions pas le compartiment de rangement de 20 litres qui se cache sous le capot avant, étant donné l’absence d’un moteur à combustion.

Plusieurs versions

Les acheteurs du Kia EV6 auront plusieurs choix de configurations, à commencer par une batterie haute tension de 58 ou 77,4 kWh, ainsi qu’un rouage à propulsion (un moteur) ou intégral (deux moteurs) – exactement comme le Hyundai IONIQ 5.

Plus précisément, l’EV6 équipé de la batterie de 58,0 kWh exploite un moteur électrique de 125 kW (168 ch) qui alimente les roues arrière; sur les modèles à quatre roues motrices, le moteur électrique avant augmente la puissance à 173 kW (232 ch). L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 6,2 ou 5,2 secondes selon le rouage.

Photo: Kia

Avec la plus grosse batterie de 77,4 kWh vient un moteur électrique arrière de 168 kW (225 ch). En optant pour le rouage intégral, l’ajout du deuxième moteur fait passer le rendement à 239 kW (321 ch).

Ce n’est pas tout : Kia a eu la brillante idée de créer une version de performance EV6 GT à deux moteurs qui totalise 430 kW (577 ch) et 546 lb-pi de couple, ce qui lui permet de boucler le 0-100 km/h en 3,5 secondes seulement – comparable au plus rapide des Ford Mustang Mach-E – et d’atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h. Un différentiel à glissement limité électronique est même inclus pour rehausser la maîtrise dans les virages.

Autonomie et recharge prometteuses

Pour l’heure, le Kia EV6 s’annonce avec une autonomie maximale de plus de 510 km (deux roues motrices et batterie de 77,4 kWh), calculée selon la norme universelle WLTP. Ce chiffre sera évidemment revu à la baisse pour l’Amérique du Nord, mais sera bien supérieur à 400 km. Malheureusement, l’autonomie disponible avec les autres configurations n’est pas encore spécifiée.

L’EV6 pourra être branché à des bornes rapides de 400 V ou de 800 V, sans ajout de composants ou d’adaptateurs supplémentaires. Dans le meilleur des cas, la compagnie parle d’une recharge de 10 à 80% de la capacité en seulement 18 minutes et moins de 4,5 minutes suffiront pour regagner environ 100 km d’autonomie.

Photo: Kia

Fait intéressant : si la batterie est chargée à plus de 35 %, le Kia EV6 peut remorquer jusqu’à 1 600 kg. Une fonction spéciale permet en outre d’utiliser son énergie (jusqu’à 3,6 kW) pour alimenter un appareil externe, par exemple un téléviseur de 55 pouces et un climatiseur pendant plus de 24 heures en même temps. Le système permet aussi de recharger un autre véhicule électrique au besoin!

Quant à la performance en hiver, sachez qu’on retrouve une pompe à chaleur de nouvelle génération qui récupère la chaleur perdue du système de refroidissement. Ce dispositif permet, à des températures de -7 degrés, d’obtenir 80 % de l’autonomie possible à un mercure de 25 degrés.

Le summum de la technologie

L’EV6 est également doté de nombreuses technologies à bord. L’interface numérique incurvée devant le conducteur combine deux écrans de 12 pouces reliés entre eux par du verre renforcé. Un affichage tête haute à réalité augmentée projette les informations de conduite en bas du pare-brise, dans la ligne de mire du conducteur.

Photo: Kia

Kia en profite par ailleurs pour rebaptiser son système de connectivité UVO par « Kia Connect ». Compatible avec des mises à jour logicielles à distance, celui-ci aide le conducteur à trouver l’emplacement et les tarifs des bornes de recharge, à programmer les recharges et à vérifier la distance pouvant être parcourue en fonction de l’état de la batterie.

Et si vous désirez rompre la quiétude qu’apporte la motorisation électrique, une chaîne ambiophonique Meridian à 14 haut-parleurs sera disponible en option – une première chez Kia.

Sur le plan de la sécurité, toutes les plus récentes aides électroniques figurent au menu, même un assistant de conduite semi-autonome sur l’autoroute qui allie le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi de voie.

Pour quand?

Le Kia EV6 2022 sera fabriqué en Corée du Sud et commercialisé à partir de la deuxième moitié de 2021. Plus de détails concernant le marché canadien, incluant les prix, seront annoncés à son approche.

Rappelons qu’à plus long terme, Kia vise à ce que les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent 40% de ses ventes totales – soit un volume annuel de 1,6 million d’unités – d'ici 2030.