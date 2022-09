Kia songerait à produire des véhicules électriques aux États-Unis

Kia a de grandes ambitions pour ses véhicules électriques, dont la nouvelle génération inaugurée par l’EV6 se poursuivra l’an prochain avec un VUS à trois rangées, l’EV9.

Selon l’agence Reuters, qui cite différents médias sud-coréens, le constructeur songerait à fabriquer certains de ses futurs modèles électriques aux États-Unis à compter de 2024.

Ceci rendrait donc les véhicules de Kia éligibles aux nouveaux crédits d’impôt du gouvernement américain découlant de la Loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée. Ceux produits à l’extérieur des États-Unis ne pourront en profiter, ce qui a fait beaucoup réagir les constructeurs automobiles étrangers.

Photo: Guillaume Rivard

Les crédits en question commenceront à être appliqués en 2024, au moment de la vente de chaque véhicule.

La demande est forte pour le Kia EV6 et elle le sera sans doute encore plus pour l’EV9, en particulier au pays de l’oncle Sam. Avoir une usine aux États-Unis qui desservirait spécialement le marché nord-américain permettrait de mieux répondre à cette demande en accélérant la disponibilité et les livraisons.

Photo: Kia

Hyundai, la compagnie parente de Kia, a annoncé en mai dernier un investissement de 5,5 milliards $US (environ 7 milliards $ canadiens) dans le but de construire une usine de véhicules électriques et de batteries dans l’état américain de la Géorgie. La production y débutera dans la première moitié de 2025, avec une capacité annuelle de 300 000 véhicules. Quels modèles au juste? On ne le sait pas encore. L’IONIQ 5 et le futur multisegment à trois rangées IONIQ 7 en feront vraisemblablement partie, mais il pourrait y en avoir d’autres, comme la berline IONIQ 6.

L’objectif du groupe Hyundai-Kia-Genesis est de devenir l’un des trois plus grands fabricants de véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2026. Et parlant de Genesis, on raconte que l'usine de Hyundai à Montgomery, en Alabama, devrait commencer à produire des exemplaires du futur GV70 Électrifié dans les prochains mois.

