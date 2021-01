Les futurs modèles électriques de Kia prennent forme

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau logo et son nouveau slogan, « Movement that Inspires », Kia a convié Le Guide de l'auto à une présentation virtuelle pour nous en dire un peu plus sur sa stratégie et ses produits futurs.

D’abord, le nom officiel de la compagnie passera de « Kia Motors inc. » à simplement « Kia », un changement qui vise non seulement à mettre de l’emphase sur le côté universel de la marque, mais qui reflète aussi son désir d’aller au-delà de l’automobile conventionnelle en développant et en commercialisant toutes sortes de solutions de mobilité pour le monde de demain.

Bien sûr, le principal attrait sera les 11 véhicules électriques attendus d’ici 2027, dont sept modèles à part entière reposant sur une nouvelle plateforme spécifique conçue en partenariat avec Hyundai.

Photo: Kia

Au fait, contrairement à sa compagnie parente qui mise sur « IONIQ » comme nouvelle sous-marque de véhicules électriques, Kia ne prévoit rien de tel – encore une fois pour renforcer le nom de la marque dans l’esprit des gens.

Lors de la présentation, le Montréalais Karim Habib, nouveau vice-président senior et chef du centre de design de Kia, a parlé brièvement des modèles à venir, que l’on a pu entrevoir – du moins la silhouette – grâce à des images savamment assombries pour créer le suspense. Vous les trouverez toutes dans la galerie de photos au haut de la page.

Photo: Kia

C’est ainsi que l’on a appris l’existence d’un « multisegment puissant et dynamique » de taille compacte, d’un « utilitaire amusant et pratique » un peu plus spacieux, d’un « VUS robuste et audacieux » pour les grandes familles, d’une « voiture agile et dynamique » pour les amateurs de conduite ainsi que d’une « berline longue et élégante » mettant l’accent sur le confort et le luxe.

Photo: Kia

Qu’en est-il des autres solutions de mobilité décrites plus tôt? Kia compte lancer par exemple un micro véhicule autonome à usage urbain, un transporteur personnel et une navette pour des déplacements en commun.

Ironiquement, malgré le slogan « Movement that Inspires », Kia n’a pas cherché loin pour désigner ses futurs véhicules électriques, qui porteront simplement les noms EV1, EV2 et ainsi de suite jusqu’à EV9. Il faut dire en même temps que la compagnie est en processus d’uniformiser plusieurs appellations à travers le monde en adoptant un code alphanumérique. Pensons à la K5 qui remplace l’Optima.

Le premier modèle global qui portera le nouveau logo de Kia sera le multisegment électrique dérivé du concept Imagine. Son dévoilement est prévu d’ici la fin mars, peu de temps après l’IONIQ 5 de Hyundai. On découvrira à ce moment la future orientation de Kia en matière de design.

En vidéo : le concept Imagine de Kia