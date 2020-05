Véhicules électriques : Kia parle de gros chiffres

Kia est déjà un chef de file en matière d’électrification, ayant deux modèles entièrement à batterie dans sa gamme, soit la Soul EV et le Niro EV. Une nouvelle génération de véhicules électriques reposant sur une plateforme spécifique est toutefois en préparation, si bien que le constructeur coréen prévoit offrir 11 modèles à travers la planète d’ici 2025.

À quoi peut-on s’attendre? Beaucoup d’autonomie, d’une part, mais aussi des recharges ultra rapides, tout comme les accélérations.

Prévu en 2021, le prochain véhicule électrique de Kia ne porte pas encore de nom; il se fait tout simplement appeler « Kia CV » pour l’instant. On nous dit qu’il « brouillera la ligne entre voitures et véhicules utilitaires sport », donc quelque chose qui ressemble au sensationnel concept Imagine by Kia présenté au Salon de l’auto de Genève 2019.

Photo: Kia

Sa motorisation, développée en partenariat avec la firme Rimac, comprendra une batterie légère capable de faire parcourir au véhicule des distances de plus de 500 kilomètres selon la norme d’essai WLTP. Ce sera un peu moins en Amérique du Nord, mais quand même bien supérieur aux 383 kilomètres des Soul EV et Niro EV actuels. Quant aux sprints de 0 à 100 km/h, ils devraient être inférieurs à trois secondes.

En outre, ladite batterie fera partie d’un puissant système de recharge de 800 volts, le même genre qu’utilise la nouvelle Porsche Taycan (d’autres modèles électriques de Kia, plus abordables, auront un système de 400 volts). Résultat : moins de 20 minutes seraient apparemment nécessaires pour réapprovisionner la batterie une fois branchée à une borne rapide compatible.

Certes, la majorité des 11 véhicules électriques prévus par Kia seront destinés à l’Europe, mais comme la compagnie a l’ambition de vendre annuellement 500 000 modèles électrifiés dans le monde d’ici 2026, quelques-uns atterriront chez nous aussi. Il reste juste à savoir lesquels.

