Une Kia Rio usagée, un bon choix pour ma fille de 17 ans?

Ma fille de 17 ans souhaite acheter une Kia Rio à hayon 2013 ou 2014 avec un budget de 7 000 $. Est-ce un bon choix?

Bonjour Christian,

Tout comme la Hyundai Accent, avec laquelle elle partage l’ensemble de ses composantes mécaniques et structurelles, la Kia Rio est une excellente petite voiture. La carrosserie est solide, la voiture est sécuritaire et les éléments mécaniques sont très fiables. On pourrait toutefois lui reprocher une consommation d’essence un brin décevante, qui est similaire à celle d’une Forte de plus grande dimension. Il faut donc prévoir une moyenne combinée d’environ 8 L/100 km.

Du reste, il s’agit d’une voiture solide, durable, qui se comporte très bien en hiver. Bien sûr, l’inspection mécanique demeure fortement recommandée parce que la condition de la voiture prédomine toujours sur ses qualités. Il vous faut aussi vous assurer de son historique d’entretien.

En terminant, je me permets de porter votre attention sur le fait que ces voitures ont de petites faiblesses au niveau des roulements de roue, de la tringlerie d’essuie-glaces et de l’alignement. Assurez-vous donc que les pneus n’ont pas d’usure anormale.

En vidéo: la Kia Rio 2013 en action