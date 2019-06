Kia Soul 2020 : cinq choses à savoir

Sur le marché nord-américain depuis 2010, la Kia Soul célèbre son dixième anniversaire avec l’avènement de la troisième génération du modèle en 2020. Celle-ci avait été dévoilée en primeur mondiale dans le cadre du dernier Salon de l’automobile de Los Angeles.

Alors que la nouvelle Kia Soul arrive tout juste chez les concessionnaires québécois, voici cinq choses à savoir à son sujet.

Un seul moteur et une seule transmission

Kia ne s’est pas cassé la tête au chapitre de la motorisation de la Soul. En effet, un unique moteur à quatre cylindres de 2,0 L peut animer ce modèle, à l’exception de sa variante électrique. Celui-ci déploie une 147 chevaux et 132 livres-pied. La transmission à variation continue est la seule offerte. Un bloc à quatre cylindres de 1,6 L est aussi disponible dans d’autres marchés. Celui-ci développe 201 chevaux et 195 livres-pied et il est jumelé à une boîte à sept rapports à double embrayage. Or, cette combinaison n’est pas livrable actuellement au Canada.

Photo: Kia

Version électrique

Pour ceux qui désirent rouler vert, il y a une version électrique. Elle profite de la combinaison des rabais fédéral (5 000 $) et provincial (8 000 $) pour un total de 13 000 $ avec sa batterie de 64 kWh. Cette dernière a une autonomie allant jusqu’à 391 kilomètres, ce qui est supérieur au Kia Niro EV (385 kilomètres), mais inférieur au Hyundai Kona EV (415 kilomètres) qui partagent la même batterie. Une version dotée de la batterie de 39,2 kWh est également disponible.

La sécurité est importante

Pour les versions EX et plus dans la gamme, le détecteur de présence dans les angles morts, l’assistance de maintien de voie, l’assistance d’évitement de collision frontale et l’assistance d’évitement de collision transversale arrière viennent de série.

Photo: Kia

Il est logeable

Son allure, qui peut paraître inusitée, le rend particulièrement logeable. En effet, sa capacité de chargement se chiffre à 663 L. Elle s’élève à 1 758 une fois que tous les sièges arrière sont rabattus.

Dans les dernières boîtes carrées

Avec les Honda Element et Nissan Cube qui sont disparus, la Kia Soul est l’un des derniers véhicules dont la silhouette s’inspire d’une boîte. Malgré que le véhicule ait évolué au fil des générations, l’essence de la Soul reste et sa ligne demeure tranchée au couteau. Bien qu’elle ait été entièrement redessinée pour 2020, la Soul continuera d’être facilement reconnaissable sur les routes québécoises.

La Kia Soul 2020 est disponible à partir de 23 095$. Pour la version électrique, la facture minimale est de 44 495$ avant les remises gouvernementales.