En juin dernier, Kia dévoilait le Seltos, un nouveau véhicule utilitaire sport sous-compact. À ce moment, le constructeur disait étudiait la possibilité de commercialiser ce nouveau modèle au Canada.

Voilà qu’en marge du lancement de la Kia Forte5 2020, Le Guide de l’auto a appris que le Seltos sera bel et bien distribué sur le marché canadien.

Partageant sa plateforme avec le Hyundai Kona, il sera animé de série par le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L. Il sera également possible d’opter pour le bloc turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L pour obtenir davantage de performances. Le rouage intégral sera également de la partie.

Photo: Kia

Contrairement au Kona, le Seltos adopte des formes plus angulaires qui rappellent la stratégie apportée avec le Telluride. Le constructeur coréen assure aussi avoir intégré une panoplie de technologies à bord, notamment en matière d’aides à la conduite. Un système d’infodivertissement hébergé dans un imposant écran de 10,25 pouces est aussi au menu.

Notons qu’avec les actuels Sportage, Sorento et Telluride, le Seltos deviendra le quatrième (et le plus petit) VUS offert par Kia au Canada.

Son arrivée au pays est prévue pour le tournant de l’année 2020. Le prix de ce nouveau modèle n’a pas encore été annoncé, mais l’on peut s’attendre à une facture similaire à celle du Kona, disponible à partir de 21 199 $.