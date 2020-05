Kia Soul 2020: l'avis d'Antoine Joubert

Bon an mal an, le Kia Soul fait partie du paysage automobile depuis plus de 10 ans. Entièrement renouvelé pour l’année-modèle 2020, le Soul en est à sa troisième génération, et il propose plus de confort et d’équipement que jamais.

Partageant désormais la scène avec le Seltos, un nouveau véhicule utilitaire au gabarit similaire chez Kia, le Soul demeure un modèle attrayant pour une multitude de raisons

Élu meilleur nouveau véhicule utilitaire par Le Guide de l’auto 2020, le Soul se démarque par une qualité de finition nettement rehaussée, un espace coffre intéressant ainsi qu’une variante 100% électrique dont l’autonomie frise les 400 kilomètres.

Après en avoir fait l’essai récemment, Antoine Joubert a quelques commentaires au sujet de ce petit véhicule coréen. Voici ce qu’il en a pensé.

Pour tous les détails au sujet de la Kia Soul 2020, vous pouvez consulter notre essai routier complet de ce véhicule.