SÉOUL, Corée du Sud – Le Kia Soul EV 2020 à motorisation 100% électrique a été dévoilé en première mondiale au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre 2018. Quelques mois après son dévoilement, le Guide de l’auto en fait un essai exclusif dans la région de Séoul en Corée du Sud.

Le Kia Soul EV 2020 sera disponible au Canada en deux versions, dont la première est alimentée par une batterie de 39,2 kilowatts/heure alors que la seconde reçoit la batterie de 64 kilowatts/heure, laquelle est partagée avec le Hyundai Kona EV et le Kia Nero EV. Il s’agit donc d’une avancée majeure par rapport au modèle antérieur qui ne pouvait compter que sur une batterie de 30 kWh. La commercialisation est prévue dès ce printemps au pays, mais la direction canadienne de la marque n’est pas encore en mesure de préciser l’échelle de prix, la dotation de série des différentes déclinaisons, ni le tarif des options.

Sur la route

Pour ce premier contact, nous avons été en mesure de rouler pendant une journée complète au volant d’un Soul EV équipé de la batterie de 64 kWh, dont l’autonomie est chiffrée à 452 kilomètres selon la norme WLTP (World Light-vehicle Test Procedure). Cependant, à notre départ, la batterie était chargée à 98%, et l’autonomie était annoncée à 248 milles, soit 399 kilomètres.

Photo: Kia

Sur cette version, qualifiée de Long Range par la marque, la batterie alimente un moteur électrique, plus puissant que celui du modèle antérieur, lequel développe une puissance équivalente à 201 chevaux et livre un couple maximal de 291 livres-pied, soit assez pour faire crier les pneus avant en accélération franche. Dans la circulation dense de Séoul, la livrée immédiate du couple nous a permis de nous faufiler avec aisance et de gagner facilement l’autoroute, le Soul EV 2020 étant capable d’atteindre 100 km/h en 7,9 secondes, malgré son poids de 1 682 kilos.

Sur les routes plus sinueuses, le poids élevé du Kia Soul EV a une incidence directe sur la dynamique, et la direction est plutôt légère et manque de ressenti. Bref, ce n’est pas une voiture qui priorise l’agrément de conduite, malgré sa nouvelle suspension arrière à bras multiples et ses jantes de 17 pouces, mais plutôt l’efficacité énergétique.

Photo: Kia

Comme la plupart des véhicules électriques, dont la masse est plus élevée que celle d’un véhicule de taille comparable à motorisation thermique, le Soul EV a parfois de la difficulté à composer avec les bosses ou les ralentisseurs et on s’en ressent côté confort. Le freinage régénératif est paramétrable selon quatre modes, et il est possible de conduire à une seule pédale, si l’on a choisi le mode le plus élevé, et même d’immobiliser le véhicule en exerçant une pression continue sur le palier de commande.

La version alimentée par la batterie d’une capacité de 39,2 kWh pèse une centaine de kilos de moins, est équipée d’un moteur moins puissant (134 chevaux), mais tout aussi coupleux, et dont l’autonomie est chiffrée à 276 kilomètres selon la norme WLTP. Toutefois, nous n’avons pas été mesure de rouler avec cette version.

Photo: Kia

La recharge

En ce qui a trait à la recharge du modèle alimenté par la batterie de 64 kWh, Kia annonce qu’une recharge complète se fait en 9 heures 35 minutes sur une borne domestique de 240 volts. Ce temps de recharge est de 6 heures 10 minutes pour le Soul EV avec batterie de 39,2 kWh.

Il est aussi possible de brancher le Soul EV à une borne de recharge rapide pour passer de zéro à 80% de charge en 75 minutes si la borne livre un courant de 50 kilowatts, ou en 54 minutes sur une borne capable de livrer un courant de 100 kilowatts. Ces chronos sont identiques pour les deux versions, selon Kia.

Photo: Kia

Très bonne habitabilité

Le Soul EV 2020 est plus long de 55 millimètres et son empattement a progressé de 30 millimètres par rapport au modèle antérieur, ce qui confère une habitabilité bonifiée, surtout pour le dégagement accordé aux jambes des passagers arrière. Aussi, le volume de chargement est chiffré à 315 litres avec tous les sièges en place et à 1 339 litres avec les dossiers arrière rabattus.

Le bloc d’instruments est remplacé par un écran TFT en couleurs, l’écran central tactile en couleurs mesure 10,25 pouces et le sélecteur de vitesses prend la forme d’un contrôleur rotatif. Apple CarPlay et Android Auto sont au rendez-vous, l’affichage tête haute est assuré par un panneau qui se déploie depuis la casquette du bloc d’instruments et un chargeur sans fil pour téléphone intelligent est intégré à la console centrale.

Avec sa batterie de 64 kWh, le Kia Soul EV change la donne en ce qui a trait aux inquiétudes quant à son autonomie et son habitabilité bonifiée, par rapport au modèle antérieur ou encore au Kia Niro EV et Hyundai Kona EV. Il en fait un véhicule parfaitement adapté pour le transport de passagers, voire même pour l’industrie du taxi.