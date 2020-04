World Car of the Year Awards 2020 : et les gagnants sont...

C’est par voie de communiqué que les véhicules primés aux World Car of the Year Awards ont été dévoilés aujourd’hui. L’annonce officielle devait être faite au Salon de l’Auto de New York, lequel a été annulé en raison de la pandémie du coronavirus.

Dans la catégorie reine World Car of the Year, la victoire a été remportée par le Kia Telluride, le nouveau VUS sept passagers mettant l’accent sur le design, la dotation de série et le luxe.

Le prix World Car Design of the Year a été remporté par la Mazda 3. Inspiré du Kai Concept présenté au Salon de l’Auto de Tokyo en 2017, le modèle de série de la Mazda 3 actuelle a su conserver le design audacieux du concept initial.

Pour Mazda, c’est un autre prix prestigieux de design qui s’ajoute à leur collection, après les Red Dot Design Awards décernés récemment aux CX-30 et MX-30, et le prix Concept Car of the Year décerné à la Mazda Vision Coupe en 2018.

Dans la catégorie World Performance Car, c’est la Porsche Taycan à motorisation électrique qui a remporté les honneurs. Il était d’ores et déjà acquis que Porsche était déjà assurée d’une victoire, puisque les deux autres finalistes de cette catégorie étaient les 718 Spyder/Cayman GT4 et la 911 Carrera.

La Porsche Taycan a également réussi un doublé puisqu’elle a remporté le prix World Luxury Car.

Dans la catégorie World Urban Car, la Kia Soul EV a motorisation électrique s’est mérité le plus de votes de la part du jury.

Depuis les 15 dernières années, le jury des World Car of The Year Awards est composé de 86 journalistes automobiles provenant de plusieurs pays dont le Canada, représenté par votre humble serviteur et par deux autres journalistes, soit Mark Richardson du Globe and Mail et Sami Haj-Assad de Autoguide.com.

Les autres membres du jury représentent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie.