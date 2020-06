Kia Telluride 2020 : l’un des meilleurs de sa catégorie

D’entrée de jeu, le titre de cet article vous donne une bonne idée de notre appréciation du Kia Telluride 2020. On vous vend, le punch, en bon français!

Et pourtant, c’est sans doute le meilleur titre possible pour cet essai. Le Kia Telluride est effectivement un véhicule surprenant, voire même épatant. Si vous suivez moindrement l’actualité automobile, vous avez sans doute entendu parler des nombreux prix qu’il a gagnés pour ses qualités.

Il n’est pas sans défauts, mais globalement, on peut dire sans se tromper qu’il fait partie des ténors de sa catégorie, aux côtés de modèles comme le Honda Pilot, le Ford Explorer et son cousin le Hyundai Palisade. Bien entendu, tout le monde a des besoins différents, et c’est pour ça qu’autant de modèles existent. Cela dit, peu importe ce que vous recherchez dans un VUS, le Telluride pourrait bel et bien être pour vous!

Pour ceux qui aiment le look

Les VUS ont toujours eu un style particulier. Oui, ils sont plus gros que des berlines, mais beaucoup d’efforts ont été déployés pour qu’ils aient l’air robustes et utilitaires, bien souvent à défaut de l’être, vraiment…

Certains recherchent le « style VUS », c’est-à-dire un aspect carré, voire militaire. À ce chapitre, laissons parler les photos! À part le nom du véhicule écrit en grosses lettres sur le capot, le reste est tout simplement sublime! Kia a réussi à créer un véhicule carré sans aller dans l’exagération.

Dans l’habitacle, on a l’impression de se retrouver à bord d’un véhicule de luxe. Selon les options choisies, on peut même garnir la planche de bord avec du bois, ce qui fait un magnifique contraste avec l’écran d’infodivertissement détaché, alliant rétro et modernité.

Photo: Kia

Pour ceux qui aiment l’aspect pratique

Un bon VUS se doit d’être pratique. À ce chapitre, le Telluride ne donne pas sa place! Premièrement, on doit dire que les sièges avant sont des plus confortables. Ils manquent un petit peu de support latéral, mais ils ont probablement été conçus pour la clientèle nord-américaine qui est, disons-le poliment, un peu plus large que le reste du monde.

Ensuite, on peut avoir une banquette à trois places en guise de deuxième rangée, ou deux gros sièges baquets. Finalement, on a une banquette à l’arrière, plutôt spacieuse, convenant même à des adultes de petite taille.

En quête d’escape dans le coffre? Sachez qu’on peut abaisser la deuxième et la troisième banquette pour obtenir un espace de chargement plat de 2463 litres!

Photo: Kia

Pour ceux qui aiment les performances

Bon, le Telluride n’est pas le véhicule le plus rapide. En fait, un seul moteur est disponible pour lui, et il s’agit d’un V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et 262 livres de couple. Accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, il s’agit d’une excellente combinaison, souple au travail et d’un certain raffinement.

Cela dit, la puissance est un peu juste une fois le véhicule lancé. On se souvient du V6 de 3,3 litres qui avait une cavalerie similaire, et c’est à se demander pourquoi ce moteur, plus gros, n’est pas plus puissant. Mais bon, étant relativement économique avec une consommation moyenne qui tourne autour des 12 L/100 km, c’est plutôt bien considérant sa taille!

En fait, ce qui est impressionnant au chapitre des performances, c’est de voir à quel point le Telluride se débrouille bien en situation hors route. Il n’est pas conçu pour rouler sur des sentiers impossibles, mais son sélectionneur de terrain est des plus efficaces. Il y a aussi un mode « Smart » qui adapte le VUS en fonction de votre conduite, alternant entre les modes Économique, Confort et Sport sans que vous n’ayez rien à faire! Et avec un rouage intégral offert de série, vous pourrez compter sur lui à l’année longue.

Côté remorquage, on peut tracter 5 000 livres avec le Telluride.

Photo: Kia

Pour ceux qui aiment les technologies

En fonction du prix que l’on met sur son Telluride, on peut l’équiper de systèmes d’aide à la conduite avancés, comme un régulateur de vitesse intelligent qui peut le conduire sans intervention humaine sur l’autoroute, et ça fonctionne vraiment bien. Il faut techniquement garder une main sur le volant, mais vous n’avez qu’à l’appuyer confortablement sur le bas du volant, et vous voilà parti pour l’aventure.

Pour ceux qui aiment la conduite

Ceux qui aiment conduire aimeront beaucoup le Telluride. Ce n’est pas une blague. On s’entend, ce n’est pas une voiture sport, et Kia n’en a pas la prétention. Cela dit, son châssis est rigide, et pour un gros véhicule, sa tenue de route est excellente. On se surprend à prendre des courbes plus rapidement qu’on le devrait à son volant...

Sur une route « normale », il fait preuve de confort, silence de roulement, et est capable de dévorer les kilomètres sans fatiguer son conducteur.

Peu importe ce que vous recherchez dans un VUS, le Kia Telluride a de quoi vous plaire, ce qui en fait l’un des VUS les plus complets sur le marché.

Maintenant, on dit que « l’homme qui touche à tout ne maîtrise rien ». Effectivement, ceux qui veulent un produit poussé comme un Jeep Wrangler ou une minifourgonnette ont cette option. Mais pour les autres, le Telluride est une méchante bonne affaire, à condition de vouloir payer entre 47 000 et 56 000 $ pour un VUS au logo coréen.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Kia Telluride 2020