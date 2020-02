Chaque année, vous êtes très nombreux à vous tourner vers nous pour répondre à l’éternelle question : « quel véhicule devrais-je acheter? » Peu importe la catégorie qui vous attire, votre référence première demeure la section des Meilleurs achats du Guide de l’auto.

Vous êtes également plusieurs à vous intéresser aux différents classements annuels de qualité et de fiabilité, comme ceux publiés par le réputé magazine américain Consumer Reports. Ce dernier vient d’ailleurs de dévoiler sa liste des 10 meilleurs véhicules de 2020, tous budgets confondus.

Le tout s’appuie sur une évaluation de centaines de modèles et les données recueillies auprès de centaines de milliers de consommateurs. Les principaux critères sont la conduite, la sécurité, la fiabilité prévue et la satisfaction des clients. À propos, seuls les véhicules munis de série d’un avertisseur de collision avant et d’un système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons sont pris en considération.

Rendez-vous à la page suivante pour consulter le top 10.