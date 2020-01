Salut Bonjour : Antoine Joubert présente le Kia Telluride 2020

Problèmes de sécurité chez Toyota et Honda : 6 millions de véhicules rappelés

Les constructeurs japonais Toyota et Honda ont annoncé qu'ils allaient rappeler plus de six millions de véhicules aux États-Unis, pour des problèmes de sécurité distincts.Toyota va rappeler 2,9 millions de voitures de ses modèles Corolla, Matrix et Avalon vendus aux États-Unis entre 2011 et 2018, a indiqué le groupe dans …