Hyundai IONIQ 5 : un nouveau véhicule électrique en approche

Une nouvelle plateforme électrique pour Hyundai et Kia

Le plan d’électrification de Hyundai est certainement ambitieux : lancer 23 modèles (dont 11 exclusivement électriques) et vendre plus d’un million de véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2025. Et c’est sans compter sa compagnie sœur, Kia , qui prévoit 11 modèles (dont sept exclusivement électriques) d’ici 2027. La pièce …