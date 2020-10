Le Kia Niro EV est-il un bon véhicule électrique?

J’aimerais connaître votre opinion sur la Kia Niro EV SX Tourisme que je pense me procurer. Aussi, le concessionnaire me mentionne que le crédit applicable de 13 000 $ disparaîtra prochainement, ce qui me force à prendre une décision rapide. Qu’en dites-vous?

Bonjour Sylvain,

C’est fou tout ce que l’on peut entendre sortant de la bouche d’un vendeur qui souhaite conclure une vente! Non, pour l’heure, rien ne laisse présager que le gouvernement a l’intention de retirer les crédits applicables à l’achat d’un véhicule électrique, soit un montant de 5 000 $ provenant du fédéral, et de 8 000 $ du provincial. Vous pouvez donc prendre le temps d’analyser et de faire un choix réfléchi avant d’effectuer votre achat.

Quant au Niro EV, il s’agit pour moi d’un choix intéressant considérant sa technologie, son confort et son autonomie convaincante. Toutefois, il me semble ingrat de la part de Kia de vendre une version de base à 46 905 $, laquelle ne comporte qu’un équipement primaire, excluant même les sièges chauffants, que l’on offre pourtant de série sur une Kia Rio! Puis, pour faire le saut à la version SX, il faut faire un bond de près de 10 000 $, portant la facture à 56 405 $.

Effectivement, cette version est celle à considérer, tenant compte de l’équipement et du système de thermorégulation de la batterie qu’on lui ajoute, lequel améliore l’autonomie et la durée de vie de la batterie. Or, à ce compte, le Niro EV fait tout de même payer très cher sa technologie. Parce qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’il ne possède pas de rouage intégral.

En terminant, n’oubliez pas que le modèle que vous convoitez est millésimé 2020, non pas 2021. Cela impacte sur sa valeur réelle à la sortie du concessionnaire, Kia n’ayant pas confirmé que le modèle reviendrait pour 2021. À propos, sachez que Kia Canada lâchera 350 unités supplémentaires de Niro SX 2020 dans son réseau de concessionnaires. Vous pourriez donc avoir un accès immédiat à une unité, ce qui pourrait même vous donner un petit pouvoir de négociation.

Et pour le futur, tout laisse croire que le Niro EV pourrait être remplacé par le Seltos EV, qui utiliserait l’ensemble des technologies du Hyundai Kona EV.

