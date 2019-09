Un Montréalais à la tête du centre de design de Kia

Lorsque Karim Habib a quitté Infiniti la semaine dernière pour relever de nouveaux défis, on ne savait pas encore où il atterrirait.

Ce matin, la nouvelle est confirmée : Kia vient de nommer le Montréalais d’origine libanaise à titre de vice-président senior et chef du centre de design de Kia.

À compter du début du mois d’octobre, il travaillera donc au quartier général de Kia à Namyang, en Corée du Sud. C’est là que naissent les véhicules mondiaux de la marque, un centre qui supervise tous les aspects du design allant de la conceptualisation jusqu’au dessin final en passant par les couleurs et les matériaux.

Plus précisément, Habib s’occupera de diriger les équipes du design extérieur, du design intérieur, des couleurs et des matériaux, en plus de participer étroitement à l’élaboration de la future stratégie stylistique de Kia, déjà récipiendaire de nombreux prix internationaux.

Photo: Kia

Il relèvera directement de Luc Donckerwolke, vice-président exécutif et chef du design du groupe Hyundai.

« Kia est une marque ambitieuse et en pleine croissance qui avance avec détermination sur le chemin de l’électrification et de l’innovation en matière de transport, a déclaré Habib. Je suis emballé de faire partie de cette transformation visant à renforcer davantage la marque Kia pour l’avenir de l’automobile. J’ai hâte de travailler avec Luc, que j’admire depuis plusieurs années, ainsi qu’avec l’équipe du design de Kia, auteure de créations vraiment remarquables. »

Habib possède maintenant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du design automobile pour des marques de luxe et Kia a reconnu son talent exceptionnel pour refléter l’identité d’une marque à travers ses designs.

Avant son séjour de deux ans comme directeur exécutif du design chez Infiniti, Habib a principalement œuvré pour BMW. Il a débuté en 1998 dans le rôle de designer de production pour l’extérieur et l’intérieur, puis a gravi les échelons jusqu’à devenir chef du design des voitures BMW de 2012 à 2017.

Parmi ses créations les plus célèbres, on note les BMW Série 5 et Série 7 ainsi que le concept Infiniti Q Inspiration.