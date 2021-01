Étude : les modèles électriques avec le meilleur taux de satisfaction

Une vaste majorité (82%) des gens qui possèdent déjà un véhicule électrique ou hybride rechargeable affirment vouloir « définitivement » répéter l’expérience lors de leur prochain achat. C’est ce que révèle la toute première étude de la firme américaine J.D. Power sur la satisfaction à l’égard des véhicules électriques, en collaboration avec PlugShare.

Près de 10 000 propriétaires de modèles 2015 à 2021 ont été sondés l’automne dernier en fonction de sept critères, à voir la qualité et la fiabilité du véhicule, l’agrément de conduite, l’autonomie (et l’exactitude du chiffre indiqué), la facilité de recharger à la maison, la disponibilité des bornes publiques de même que les coûts de fonctionnement.

Le degré de satisfaction actuel envers le véhicule et l’expérience en général influence grandement le futur choix des conducteurs, remarque J.D. Power.

« Bien que les premières personnes à avoir adopté les véhicules électriques disent qu’elles en rachèteront un tôt ou tard, la fidélité envers leur marque et leur modèle peut basculer à tout moment, dit Brent Gruber, l’un des directeurs sénior de J.D. Power en charge du secteur automobile. Les constructeurs doivent travailler pour maintenir l’intérêt des clients et des acheteurs potentiels au-delà de la simple promesse d’une économie d’énergie, d’autant plus que le marché des véhicules électriques va exploser dans les trois prochaines années. »

Sans surprise, l’étude démontre que le principal critère dans la décision d’achat est l’autonomie de la batterie. C’est aussi ce qui détermine le plus le niveau de satisfaction après l’achat, surtout lorsque le chiffre indiqué sur le tableau de bord reflète bien l’autonomie réelle. « Les gens aiment avoir l’esprit tranquille », ajoute Gruber.

Pour les propriétaires de véhicules électriques de marques populaires, l’agrément de conduite importe plus que la qualité et la fiabilité. Du côté des marques de luxe, c’est l’inverse. J.D. Power note cependant une exception : Tesla. La compagnie californienne n’a pas très bonne réputation sur le plan de la qualité de fabrication, mais les propriétaires de Tesla sont plus satisfaits que les autres dans l’ensemble.

Palmarès

Alors, quels sont les véhicules électriques qui affichent le meilleur taux de satisfaction selon le sondage de J.D. Power? La Tesla Model S se classe première chez les marques de luxe avec un pointage de 798 sur une échelle de 1 000. Les Tesla Model 3 (790), Model Y (780) et Model X (758) viennent ensuite, devant l’Audi e-tron (686) et le Jaguar I-PACE (669).

Photo: Frédéric Mercier

En ce qui concerne les marques populaires, le Kia Niro EV (782) est le véhicule électrique le plus satisfaisant aux yeux des propriétaires, suivi de la Chevrolet Bolt EV (745) et du Hyundai Kona électrique (743). La Nissan LEAF (712) et la Volkswagen e-Golf (696) ferment la marche.

Tel que mentionné plus tôt, plusieurs nouveaux modèles arriveront sur le marché prochainement, alors le classement en 2022 risque d’être différent.

