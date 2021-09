Porsche, Dodge et Ram sont les marques les plus désirables en 2021

Quelles sont les marques automobiles qui produisent les véhicules les plus attrayants et désirables en ce moment? Si l’on se fie à la firme américaine J.D. Power, Porsche, Dodge et Ram occupent le podium.

Son étude APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) est en quelque sorte une mesure de l’attachement émotionnel et du plaisir que ressentent les propriétaires par rapport à 37 aspects, allant de la puissance lors de l’accélération à l’impression de luxe et de confort qui se dégage à bord. Plus de 110 000 personnes ayant loué ou acheté un modèle 2021 ont été sondées 90 jours après la transaction.

J.D. Power note que l’écart entre les marques populaires et celles de luxe continue de rétrécir. Dodge (882 points sur une échelle de 1 000) et Ram (881) dominent les premières pour une troisième année de suite. Le fabricant des Challenger, Charger et Durango égale même le pointage de Porsche, qui se classe au sommet des marques de luxe.

Photo: Julien Amado

Tesla (893) aurait cependant été le grand numéro un si elle avait répondu à l’ensemble des critères d’éligibilité de J.D. Power.

Voici les résultats de l’étude APEAL 2021 de J.D. Power pour les marques populaires :

Maintenant, voici le classement du côté des marques de luxe :

En ce qui concerne les différentes catégories de véhicules, les modèles suivants sont considérés comme les plus attrayants et excitants par les consommateurs. Notez que la Nissan Maxima a obtenu le score le plus élevé de tous, ce qui était également le cas dans l’étude de qualité initiale de J.D. Power.

Et vous, quel modèle trouvez-vous le plus attrayant et désirable?