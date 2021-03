Audi Q4 e-tron 2022 : tout ce qu'on sait sur le prochain modèle électrique d'Audi

Le modèle de production de l’Audi Q4 e-tron à motorisation électrique, de même que sa variante Sportback, connaîtra sa première mondiale le 14 avril prochain.

D’ici là, la marque d'Ingolstadt a partagé plusieurs vidéos dédiées au design de l’habitacle de ce nouveau VUS électrique, élaboré sur la base de la plate-forme MEB, partagée avec Volkswagen.

Sur ces images, vous serez en mesure de découvrir un design intérieur épuré qui fait la part belle à la technologie de pointe par l’entremise, entre autres, d’un système de navigation avec réalité augmentée et d’un nouveau volant dont les touches, rétroéclairées et à feedback haptique, n’apparaissent que lorsque le véhicule est mis en marche.

La taille d’un Q3 et l’espace d’un Q5

Les dimensions extérieures du Q4 e-tron sont compactes et comparables à celles du Q3 à motorisation thermique. Toutefois, comme les porte-à-faux sont très courts et que l’empattement est long de 2,76 mètres, le volume d’espace intérieur est semblable à celui d’un Q5, et l’espace de chargement, de 520 litres avec tous les sièges en place et de 1 490 litres avec les dossiers arrière repliés, rappelle celui d’un Q7. Bref, la plate-forme modulaire MEB, conçue expressément pour les véhicules électriques du groupe Volkswagen, a permis aux concepteurs d’Audi de construire un véhicule qui sera assurément pratique au quotidien.

Photo: Audi

Pas de levier de vitesses

L’habitacle du Q4 e-tron est dépourvu d’un levier de vitesses conventionnel, lequel se trouve remplacé par des touches de sélection localisées sur la console centrale.

L’écran central de 11,6 pouces servant d’interface avec le système d’infodivertissement reprend du service ici, tout comme le cockpit virtuel qui remplace le traditionnel bloc d’instruments par un écran configurable selon plusieurs modes. Cela dit, le Q4 e-tron conserve des touches conventionnelles pour le contrôle du système de chauffage/climatisation.

Sur les modèles S-Line, on remarque immédiatement la forme particulière du volant, lequel adopte une partie plate à sa base comme à son sommet, ce qui donne un look innovant. Les branches de ce volant sont noires avec un style black optics, mais révèlent des touches rétroéclairées à feedback haptique, avec le fameux « click Audi » lorsque le contact est mis.

Selon Chan Park, le designer d’origine sud-coréenne qui a dessiné cet intérieur, l’habitacle du Q4 e-tron est de facture épurée et offre plusieurs finitions différentes en ce qui a trait au choix des matériaux. Certains de ces matériaux, comme le Tech Mesh recouvrant la planche de bord ou l’habillage Dinamica, sont d’ailleurs faits à partir de matières recyclées. D’après les concepteurs, le Q4 e-tron proposera neuf variations pour ce qui est de l’intérieur, dont quatre seront réservées aux modèles S-Line. On note d’ailleurs que le Q4 e-tron pourra recevoir des sièges conventionnels ou des sièges sport avec sellerie à motif à diamants.

La réalité augmentée au programme

Le système de navigation du Q4 e-tron intègre des fonctionnalités de réalité augmentée au dispositif de visualisation tête haute ce qui permet de faire une symbiose entre le monde virtuel et le monde réel afin de guider le conducteur de façon plus intuitive.

Quand le système de navigation est actif, des flèches mobiles indiquant la direction à suivre apparaissent facilitant, entre autres, le guidage lorsque le véhicule circule dans un carrefour giratoire. De plus, la destination finale apparaît à l’écran comme un drapeau à damiers signalant au conducteur qu’il est bien arrivé à l’endroit précis où il voulait se rendre.

Le Q4 e-tron sera le premier véhicule de la marque à adopter cette fonctionnalité de réalité augmentée, mais il y a fort à parier que cette nouvelle technologie sera éventuellement partagée avec d’autres modèles Audi, qu’ils soient à motorisation électrique ou thermique.

Première mondiale le 14 avril

C’est le 14 avril que nous pourrons enfin voir le Q4 e-tron, et sa variante Sportback, sans peinture de type camouflage et, selon Amar Vaya, responsable du design extérieur, le look des concepts figurant sur ces photos est fidèle à 95% à celui du modèle de série.

C’est donc un rendez-vous programmé le 14 avril pour la suite des choses en ce qui a trait aux Q4 et e-tron et Q4 e-tron Sportback.