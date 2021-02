Audi e-tron GT 2021 : une nouvelle sportive 100% électrique est née

Audi lance aujourd’hui sa nouvelle voiture de Grand Tourisme à motorisation électrique déclinée en deux variantes, soit la e-tron GT quattro et la RS e-tron GT. La principale différence entre ces deux déclinaisons est la puissance développée par ces GT à traction intégrale.

Présagées par le concept e-tron GT présenté par Audi au Salon de Los Angeles en novembre 2018, ces nouvelles berlines électriques au look de coupé sont affiliées à la Porsche Taycan, puisque ces voitures sont élaborées sur la base de la plate-forme J1, conçue conjointement par les deux marques, et qu’elles partagent les mêmes moteurs, ainsi que la boîte à deux vitesses jumelée au moteur arrière, synergie oblige.

De 469 à 637 chevaux

Afin de respecter la hiérarchie entre les marques, et les caractères distincts de ces voitures, la puissance des e-tron GT quattro et RS e-tron GT est chiffrée entre celle de la Porsche Taycan 4S et les Turbo et Turbo S. Ainsi, la e-tron GT quattro développe 350 kilowatts, correspondant à 469 chevaux, alors que la variante RS offre 440 kilowatts, soit 590 chevaux.

Photo: Audi AG

L’activation de la fonction launch control, ou départ canon, porte respectivement la puissance à 390 kilowatts (523 chevaux) et 475 kilowatts (637 chevaux) pendant 2,5 secondes.

Les valeurs de couple sont respectivement de 475 et 612 livres-pied, ce qui permet d’abattre le 0-100 km/h en 4,1 secondes avec la e-tron GT quattro, et en 3,3 secondes avec la variante RS, selon les ingénieurs.

Dans les deux cas, l’autonomie est établie à 488 kilomètres, selon le protocole d’évaluation WLTP (World Light-Vehicle Test Procedure), grâce à la batterie d’une capacité de 85 kWh et du système électrique de 800 volts. Ce système autorise aussi la recharge ultrarapide permettant d’ajouter environ 100 kilomètres d’autonomie en moins de cinq minutes sur le chargeur le plus puissant élaboré en Europe pour alimenter les GT de Audi et les Taycan de Porsche.

Photo: Audi AG

Un arsenal techno complet

La Audi e-tron GT quattro est équipée de série de l’amortissement piloté, du différentiel arrière verrouillable et du dispositif Audi Drive Select permettant de paramétrer le comportement de la voiture selon plusieurs modes.

Optionnelle sur la e-tron GT quattro, et de série sur la variante RS, on retrouve la suspension pneumatique adaptative, alors que la direction active aux quatre roues est proposée en option sur les deux variantes, tout comme les disques de frein en composite de céramique. La taille des jantes varie de 19 à 21 pouces.

Un design à la fine pointe

Selon Marc Lichte, chef du design chez Audi, les e-tron GT quattro et RS e-tron GT sont les plus belles voitures créées par la marque jusqu’à ce jour.

Photo: Audi AG

Les proportions sont classiques et conformes à celles d’une voiture de Grand Tourisme avec des porte-à-faux très courts, ainsi que des voies avant et arrière très larges. Aussi, la ligne de toit est vraiment basse, puisqu’elle est abaissée de 7 centimètres comparativement à celle de l’Audi A7.

On constate également que la calandre Singleframe est inversée par rapport à celles des modèles à motorisation thermique de la marque, que la couleur de cette calandre est assortie à la carrosserie, et que la partie avant comporte des découpes verticales afin d’assurer le refroidissement nécessaire pour une voiture électrique.

Photo: Audi AG

Un habitacle de type Monoposto

Le design de l’habitacle des e-tron GT quattro et RS e-tron GT est résolument orienté vers le conducteur, dans ce qu’Audi qualifie de concept Monoposto, et respecte la filiation avec les plus récents modèles à motorisation thermique de Audi.

Le cockpit virtuel, et son écran couleur de 12,3 pouces, ainsi que l’écran tactile en couleurs de 10,1 pouces font partie de la dotation de série. Lla console centrale est tournée vers la gauche, et on remarque un évident souci du détail en ce qui a trait aux matériaux et à l’assemblage. L’effet produit est que l’habitacle des e-tron GT quattro et RS e-tron GT est plus chaleureux que celui des Porsche Taycan, dont le caractère est plus « clinique ».

Photo: Audi AG

Pour la première fois de l’histoire de la marque, il est possible de commander un habitacle sans cuir, les sièges étant recouverts soit d’une combinaison de cuirs artificiels et d’un matériau appelé Kaskade, ou d’une combinaison de cuirs artificiels et d’un matériau appelé Dinamica en microfibre, ces deux nouveaux matériaux étant réalisés à partir de fibres recyclées. Côté look, le Kaskade ressemble à de la laine, alors que le Dinamica émule l’alcantara.

Un son unique

Assemblées exclusivement aux installations de Böllinger Höfe, là où sont également construites les R8 à moteur thermique, les e-tron GT quattro et RS e-tron GT sont dotées d’une sonorité particulière, créée spécifiquement pour ces voitures à motorisation électrique afin de souligner leur spécificité et d’ajouter un facteur plus émotionnel à l’expérience de conduite.

Au Canada dès cet été

La commercialisation des e-tron GT quattro et RS e-tron GT débute dès ce printemps en Europe, les tarifs étant respectivement de 99 800 et 138 200 euros pour le marché allemand.

La date de commercialisation au Canada est prévue pour juin ou juillet 2021 mais, au moment d’écrire ces lignes, la tarification pour notre marché n’est pas encore établie.

Parions toutefois que les prix seront probablement voisins de ceux des Porsche Taycan 4S et Taycan Turbo, lesquels sont respectivement de 120 500 $ et 175 000 $.

En vidéo: visite de l'usine de la Audi e-tron GT (en anglais)