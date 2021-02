Une grosse année pour les véhicules électriques

Dans le cadre de la semaine Zone Auto présentée par le Salon de l'auto de Montréal, Le Guide de l'auto vous propose un tour d'horizon des grandes nouveautés su marché. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans le monde des véhicules électriques.

Dans l’industrie automobile, les modèles électriques sont sur toutes les lèvres. Après des années remplies de promesses, les constructeurs commencent enfin à commercialiser des véhicules réellement intéressants pour les consommateurs.

L’année 2021 sera d’ailleurs le théâtre de l’entrée en scène de plusieurs nouveaux produits dont on n’a certainement pas fini d’entendre parler.

Ford Mustang Mach-E : l’étalon devient électrique

Ford a pris un pari très risqué en donnant à son nouveau VUS électrique le mythique nom Mustang. En associant ce véhicule à sa plus célèbre voiture sport, le constructeur de Dearborn lance un message très fort.

Photo: Antoine Joubert

Bien sûr, le Ford Mustang Mach-E partage peu de composantes avec la Mustang que l’on connait. Mis à part quelques éléments stylistiques faisant un clin d’œil à l’histoire du modèle, le Mustang Mach-E semble débarquer d’une autre planète comparativement aux autres modèles proposés par Ford.

Offert à partir de 50 495 $, ce véhicule électrique propose deux batteries : l’une de 68 kWh et l’autre de 88 kWh. On a ainsi droit à une autonomie variant entre 340 et 483 km selon la version choisie. La performance est aussi à l’honneur grâce à la version GT Performance, capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Avec une puissance de 459 ch et un couple de 612 livres-pied, elle peut faire mordre la poussière à bien des Mustang traditionnelles!

Volkswagen ID.4 : une nouvelle ère commence

Au cours des prochaines années, Volkswagen fera la commercialisation de plusieurs modèles électriques qui porteront tous l’appellation ID. Au Canada, c’est le VUS compact ID.4 qui sera le premier à arriver chez les concessionnaires.

Attendu au Québec dès cet été, le Volkswagen ID.4 jouira d’une autonomie d’un peu plus de 400 km, gracieuseté d’une batterie de 82 kWh. Volkswagen promet également une conduite inspirée possédant « l’âme d’une Golf GTI », avec une puissance de 302 ch pour le modèle à quatre roues motrices.

Photo: Volkswagen

Nissan Ariya : un grand frère pour la Leaf

Dix ans après avoir entamé la commercialisation de sa première voiture électrique au Canada, la Leaf, Nissan s’apprête à offrir aux Canadiens un nouveau modèle entièrement électrique : le Nissan Ariya.

Ce VUS fait partie d’une offensive électrique d’envergure chez Nissan, qui souhaite lancer 10 nouveaux modèles électrifiés en 20 mois à l’échelle planétaire. Le constructeur japonais souhaite également vendre plus d’un million de véhicules hybrides et électriques d’ici la fin de 2023.

Photo: Nissan

Livrable avec un système de batteries de 63 ou de 87 kWh, l’Ariya offrira une autonomie électrique estimée entre 321 et 482 km. Le rouage intégral sera offert en option.

À bord, la technologie est à l’honneur. On y trouve un habitacle très épuré dominé par deux écrans de 12,3 po. La technologie ProPILOT Assist 2.0 permet aussi une conduite semi-autonome sur l’autoroute.

Commercialisé en tant qu’année modèle 2022, le nouveau Nissan Ariya est attendu chez les concessionnaires à partir de la deuxième moitié de 2021.

Photo: Nissan

Chevrolet Bolt EV 2022 : une grosse baisse de prix

On savait que des mises à jour s'en venaient pour la Chevrolet Bolt EV. Ce qu'on ignorait, c'est que le constructeur américain allait devenir encore plus concurrentiel en abaissant le prix de sa voiture électrique de plusieurs milliers de dollars. Offrant de nombreuses nouveautés un design revampé pour 2022, la Bolt voit son prix de base passer à 38 198 $, une baisse de 6800 $ par rapport au modèle 2021!

Le véhicule demeure équipé de la même batterie et son autonomie reste donc inchangée à 417 kilomètres. Chevrolet promet toutefois une recharge plus rapide qu'auparavant.

2022 marquera aussi l'entrée en scène de la Chevrolet Bolt EUV, un véhicule dit utilitaire dont le gabarit est légèrement plus imposant que celui de la Bolt EV. Ce modèle sera offert à partir de 40 198 $.