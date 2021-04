Audi A6 e-tron Concept : première mondiale à Shanghai

C’est au Salon de l’auto de Shanghai qu’Audi lève le voile sur la A6 e-tron Concept de style Sportback à motorisation électrique, qui présage le lancement d’un modèle de série prévu pour 2022.

La A6 e-tron Concept, et le modèle de production qui en découlera, est élaborée sur la nouvelle plate-forme PPE (Premium Platform Electric), laquelle servira également de base à un éventuel VUS Q6 e-tron et à d’autres modèles à venir des Audi et Porsche, ainsi que d’autres appartenant au groupe Volkswagen.

Une configuration Sportback

Pour la A6 e-tron Concept, les designers d’Audi ont retenu la configuration de style Sportback avec une ligne de toit très fuyante vers l’arrière. On remarque les ailes élargies qui évoquent le rouage intégral, ainsi que les bas de caisse stylisés rappelant le fait que la batterie d’une capacité de 100 kWh est logée dans le plancher de la voiture.

Comme il s’agit d’une voiture électrique, la calandre Singleframe est inversée, tout comme sur les nouvelles e-tron GT et RS e-tron GT, et les phares se présentent comme trois rangées de diodes de type DEL dont la signature visuelle est programmable.

Photo: Audi AG

De plus, les designers ont intégré des projecteurs aux quatre coins de la bagnole, lesquels permettent de projeter au sol les indications de changement de voie afin de prévenir les piétons et autres usagers de la route du mouvement de la A6 e-tron. À l’arrière, les feux sont composés d’une large bande de diodes de type OLED avec animations en 3D.

Étant donné qu’il s’agit d’une auto électrique, l’aérodynamique est d’une importance capitale pour optimiser l’autonomie. La A6 e-tron Concept obtient un coefficient de traînée vraiment bas puisqu’il n’est que de 0,22 grâce aux formes de sa carrosserie, mais aussi à sa garde au sol variable puisque la voiture est équipée de la suspension pneumatique et est donc capable de s’abaisser à vitesse de croisière sur l’autoroute.

On remarque les caméras remplaçant les rétroviseurs latéraux, exactement comme sur le VUS e-tron Quattro et sa variante Sportback, lesquels sont remplacés par des rétroviseurs traditionnels dans les marchés où l’usage de caméras et d’écrans n’est pas entériné par la loi. Selon Sascha Heyde, designer chez Audi, le modèle de série de la A6 e-tron sera fidèle à celui du concept dans une proportion de 95%. Contrairement au concept, le modèle de production sera notamment doté de poignées de portière.

Photo: Audi AG

La plate-forme PPE

Développée conjointement par Audi et Porsche, la plate-forme PPE est exclusivement dédiée à la production de véhicules de luxe à motorisation électrique, et c’est aussi une plate-forme modulaire dans la mesure où elle peut servir de base à des berlines, des coupés et des VUS de plusieurs tailles et gabarits.

Cette polyvalence va permettre l’élaboration, dans un premier temps, du VUS Q6 e-tron qui précédera l’arrivée de la A6 e-tron sur le marché en 2022, laquelle sera déclinée en plusieurs variantes allant d’un modèle de base de type propulsion, d’une autonomie supérieure à 700 kilomètres selon Audi, jusqu’à une déclinaison RS au style plus affirmé et aux performances affûtées.

Photo: Audi AG

Sur le plan technique, la A6 e-tron Concept est animée par deux moteurs électriques capables de développer une puissance de 350 kilowatts, ce qui correspond à 469 chevaux, et un couple de 800 newtons-mètres équivalant à 590 livres-pied. La recharge rapide permet d’ajouter 300 kilomètres d’autonomie en seulement dix minutes, d’après Audi.

Il faut donc s’attendre à voir arriver sur le marché un VUS Q6 e-tron dès 2022, lequel sera suivi d’une berline A6 e-tron de type Sportback.

Par ailleurs, Audi a précisé que l’arrivée de cette nouvelle A6 à motorisation électrique ne signifie pas que la A6 à moteur thermique sera retirée du catalogue. La A6 électrique cohabitera donc avec les modèles A6 traditionnels.