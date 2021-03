En vidéo : les modèles à surveiller en 2021

Au cours des prochains mois, les constructeurs automobiles lanceront plusieurs nouveaux modèles électriques qui risquent de jouer un grand rôle dans leur avenir.

C’est notamment le cas de Volkswagen avec l’ID.4 et de Nissan avec le VUS Ariya. Chevrolet mise également gros sur sa nouvelle Bolt EV 2022 ainsi que sur la nouvelle variante Bolt EUV.

Cela dit, les nouveautés les plus attendues de l’année ne sont certainement pas toutes électriques. À l’autre bout du spectre, on nous propose encore de gros camions énergivores comme le Ram 1500 TRX et le Ford F-150 Raptor.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent des modèles qui feront assurément jaser au cours des prochains mois.