Audi Q4 e-tron 2022 : un nouveau VUS électrique voit le jour

Audi lève aujourd’hui le voile sur un nouveau modèle électrique, le Q4 e-tron.

Ce petit véhicule utilitaire sera disponible en deux configurations, soit VUS ou Sportback, avec un rouage de type propulsion ou intégral, et alimenté par deux batteries, d’une capacité de 52 ou 77 kWh.

Bref, l’offre du constructeur permet au Q4 e-tron, élaboré sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen et servant également l’ID.4, de ratisser très large dans ce créneau à l’échelle mondiale. Pour le Canada, le Q4 e-tron ne sera disponible qu’avec le rouage intégral et avec la batterie de plus grande capacité.

Photo: Audi AG

La configuration VUS se pointera au pays dès le quatrième trimestre de 2021 et la variante Sportback arrivera dans le premier trimestre de 2022, toutes les deux étant du millésime 2022. Concernant le guide de commande, le prix des véhicules, les tarifs des options et les choix de couleurs, on aura plus de détails dès le mois de mai 2021.

Une aérodynamique étudiée

Le Audi Q4 e-tron est long de 4,6 mètres, ce qui est légèrement moins que le VUS Q5, mais son empattement est de 2,76 mètres puisque les roues sont positionnées aux quatre extrémités du véhicule et que la batterie repose dans le plancher.

Les formes du Q4 e-tron lui permettent d’afficher un coefficient de traînée de seulement 0,28 dans le cas du VUS, et de 0,26 pour le Sportback, laquelle se différencie par sa ligne de toit fuyante et par la présence d’un aileron intégré sur la partie inférieure de la lunette arrière.

Selon Amar Vaya, responsable du design du Q4 e-tron, le style des modèles de série reprend à 95% celui des véhicules concept qui les ont précédés.

Pour ce qui est de la signature visuelle, les Q4 e-tron se démarquent par leurs phares de jour dont l’illumination est paramétrable par le conducteur selon quatre modes, et par une large bande de feux faisant toute la largeur du véhicule. Le diamètre des jantes en alliage varie de 19 à 21 pouces.

Quattro seulement pour le Canada

À l’échelle mondiale, le Audi Q4 e-tron sera livrable en trois déclinaisons, soit les 35 et 40 avec rouage de type propulsion, et 50 avec rouage intégral, laquelle sera la seule proposée au pays.

Selon Martin Krause, responsable du développement du Q4 e-tron, les données techniques de la variante 50 sont les suivantes : par rapport aux moutures 35 et 40 animées par un seul moteur électrique entraînant le train arrière, la variante 50 ajoute un second moteur entraînant les roues avant. De plus, la capacité utilisable de la batterie est de 77 kWh, ce qui permet une autonomie annoncée de 488 kilomètres (VUS) et 497 kilomètres (Sportback) selon les standards européens WLTP.

La puissance est chiffrée à 220 kilowatts (295 chevaux), le couple est de 460 newtons-mètres (339 livres-pied), le chrono du 0-100 km/h est de 6,2 secondes, et la capacité de remorquage est de 1 200 kilos.

Photo: Audi AG

130 kilomètres en 10 minutes de recharge

Selon Audi, il sera possible d’ajouter 130 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes si le Q4 e-tron est branché à un chargeur rapide de 125 kilowatts. Aussi, Martin Krause précise que 90% de l’énergie du freinage est récupérable, le Q4 e-tron offrant trois niveaux de récupération lors de la décélération : 0,06, 0,1 et 0,15 G, et jusqu’à 0,3 G au freinage.

Un habitacle épuré

Le Audi Q4 e-tron affiche un habitacle épuré avec écran central de 11,6 pouces servant d’interface avec le système d’infodivertissement et cockpit virtuel remplaçant le bloc d’instruments habituel.

On remarque aussi l’absence d’un levier de vitesses traditionnel puisque le Q4 e-tron est doté de touches de sélection localisées sur la console centrale permettant au conducteur de mettre le véhicule en route.

Le volant est nouveau et présente des touches rétroéclairées à feedback haptique, et chaque portière peut accueillir un contenant de 1 ou 1,5 litre. Plusieurs finitions sont proposées, dont certaines sont réalisées de matières recyclées, notamment les tapis du Q4 e-tron qui sont faits à 88% à partir de fibres recyclées.

Audi a également annoncé que la firme Sonos est devenue sa partenaire, et qu’une chaîne audio spécifique au Q4 e-tron a été conçue par cette firme américaine. Par ailleurs, le Q4 e-tron est équipé d’un dispositif d’affichage tête haute avec réalité augmentée afin d’aider au guidage en affichant des flèches mobiles indiquant le trajet à suivre, lesquelles apparaissent dans le champ de vision du conducteur.

C’est donc en tant que modèles 2022 que les Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback seront commercialisés au pays, dès fin 2021 pour le VUS et début 2022 dans le cas de la variante Sportback.