Audi Grand Sphere Concept : un avant-goût de la future A8 électrique

Au cours d’une vidéoconférence exclusive, l’équipe du Guide de l’auto a pu obtenir un avant-goût du nouveau concept Audi Grand Sphere, qui annonce la prochaine génération de la berline de luxe A8.

Ce prestigieux concept est doté d’une motorisation électrique et est capable de la conduite autonome de niveau 4.

Marc Lichte chef du design chez Audi, le déclare d’emblée : « Cette année est la plus excitante de ma carrière en 25 ans. Nous allons bientôt dévoiler trois nouveaux concepts innovants, dont le concept Grand Sphere qui sera présenté au IAA Mobility à Munich en septembre, et le modèle de série qui en découlera sera en production dès 2025 ».

Selon Lichte, ce n’est rien de moins qu’un virage à 180 degrés en matière de conception et de design. « Depuis 130 ans, les véhicules sont conçus de la même façon. On concevait d’abord le moteur, puis la plate-forme, pour ensuite dessiner la carrosserie et terminer avec le design intérieur. Avec le projet Artemis, nous avons littéralement réinventé la façon de faire en concevant le concept Grand Sphere à partir de l’habitacle vers l’extérieur ».

Un habitacle de première classe aux deux rangées

Le concept Grand Sphere est une automobile de grand luxe conçue pour les longs trajets et qui met l’accent sur le confort. « La plupart des voitures de luxe proposent un environnement de style classe affaires à la seconde rangée. Le concept Grand Sphere tend plutôt vers un environnement de première classe, non seulement à la seconde rangée, mais aussi à la première. C’est un habitacle immense, très spacieux que nous avons créé ».

Lichte ajoute que, comme la voiture est capable de la conduite autonome de niveau 4, il suffira au conducteur d’appuyer sur deux boutons pour que le volant et le pédalier se rétractent dans la planche de bord et le plancher, et que la voiture prenne ses mouvements en charge lorsque les conditions le permettent, comme lors de la conduite sur autoroute, par exemple. « Les sièges avant, qui sont des fauteuils très sculptés, sont inclinables jusqu’à 60 degrés ce qui permet vraiment d’assurer un très grand confort et de faire de l’habitacle un troisième espace de vie, après le domicile et le bureau, alors que la voiture se conduit par elle-même », d’ajouter Marc Lichte.

Photo: Audi AG

« Afin de permettre aux occupants d’interagir avec le système de télématique lorsque les sièges avant sont en mode Relax et que le volant s’est retiré, nous avons mis au point un contrôleur rotatif localisé sur chaque portière, lequel peut être contrôlé non seulement avec la main, mais aussi par des commandes gestuelles sans qu’il soit nécessaire de le toucher. La console centrale du véhicule se transforme aussi en bar de style lounge », d’expliquer Lichte.

Les images de style « teaser » fournies par Audi sont très évocatrices pour ce qui est de l’habitacle, plus discrètes cependant concernant le style de la carrosserie. « C’est une voiture de grande taille au design de style monobox, mais dont les nouvelles proportions évoquent celles d’une GT classique sous certains angles », de dire Lichte. Il précise : « L’efficacité aérodynamique est primordiale pour une voiture électrique, et le concept Grand Sphere a été mis au point en soufflerie pour bonifier son autonomie ».

Audi n’a pas mentionné quel type de motorisation électrique a été retenue pour le concept Grand Sphere, et pour le modèle de série qui en découlera. Toutefois, il y a fort à parier que la bagnole sera animée par au moins deux moteurs électriques, ce qui est le cas des modèles électriques actuels de la marque, voire trois comme les récentes variantes S des VUS e-tron quattro et e-tron Sportback. Selon Lichte, la voiture sera dotée d’une batterie de grande capacité, justement parce qu’elle a été conçue pour les longs trajets.

Photo: Audi AG

C’est donc un rendez-vous pour le lancement officiel du concept Grand Sphere qui aura lieu lors d’un évènement spécial d’avant-première au IAA Mobility à Munich au début de septembre 2021.