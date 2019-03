Première mondiale du Audi Q4 e-tron concept

GENÈVE (Suisse) – Au Salon de l’auto de Genève, Audi présente le nouveau Q4 e-tron concept à motorisation 100% électrique dans un kiosque où seules des voitures électrifiées sont en montre. Ce concept de VUS électrique à rouage intégral est élaboré sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen et le modèle de production fera son entrée sur le marché vers la fin de 2020, devenant ainsi le cinquième véhicule à motorisation électrique de la marque allemande.

De dimensions plus compactes que le e-tron quattro, le Q4 e-tron concept est doté d’un empattement long afin de bonifier l’habitabilité malgré son gabarit qui en fait un véhicule plus compact que le e-tron quattro. Les dimensions extérieures du Q4 e-tron concept sont 4,59 mètres en longueur, 1,90 mètres en largeur et sa hauteur est de 1,61 mètres. Au cours de la conférence de presse, Bram Schott, président et chef de la direction, a annoncé que l’autonomie du Q4 e-tron concept est de 450 kilomètres, selon le protocole WLTP (World Light-vehicle Test Procedure), alors que Marc Lichte, chef du design chez Audi, assure que le style de l’éventuel modèle de série sera très semblable à celui du Q4 e-tron concept, hormis quelques détails.

Le Q4 e-tron concept est animé par deux moteurs électriques, soit l’un pour le train avant et l’autre pour le train arrière, ce qui en fait un véhicule à rouage intégral. Le sprint de 0 à 100 kilomètres/heure est annoncé en 6,3 secondes et la vitesse maximale est limitée électroniquement à 180 kilomètres/heure. L’énergie électrique est contenue dans une batterie d’une capacité de 82 kilowatts/heure localisée dans le plancher du véhicule, tout comme sur le e-tron quattro.

La plupart du temps, le concept Audi Q4 e-tron utilise principalement son moteur électrique arrière afin d'obtenir le meilleur rendement. Pour des raisons d'efficacité, le couple est généralement réparti en mettant l’accent sur l'essieu arrière. Si le conducteur a besoin de plus de puissance que ce que le moteur électrique arrière peut fournir, la transmission intégrale électrique utilise le moteur avant pour redistribuer le couple nécessaire à l'essieu avant. Le moteur électrique à l'arrière a une puissance de 150 kW et développe un couple de 229 livres-pied, alors que le moteur avant entraine les roues avant jusqu'à 75 kW et 111 livres-pied, la puissance totale du système étant de 225 kW (302 chevaux US). Chargée à 125 kilowatts, la batterie retrouve 80% de sa capacité en 30 minutes.

Audi profite également du Salon de l’auto de Genève pour présenter en première européenne la e-tron GT concept, dévoilée au Salon de Los Angeles à l’automne dernier, ainsi que le e-tron Sportback dont la commercialisation est prévue en cours d’année 2019. Également présentes chez Audi, les versions hybrides rechargeables des Q5, A6, A7 et A8L complètent le portrait de l’électrification chez la marque aux quatre anneaux.