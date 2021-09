L’Audi Q4 e-tron devient le VUS électrique de luxe le moins cher au pays

Les consommateurs à la recherche d’un VUS électrique luxueux mais pas trop dispendieux peuvent maintenant se tourner vers le tout nouveau Audi Q4 e-tron 2022, qui arrive au Canada cet automne. Une version Sportback suivra au cours de l’hiver.

Petit frère de l’Audi e-tron commercialisé chez nous depuis trois ans, le Q4 e-tron est construit sur la même plateforme MEB que le Volkswagen ID.4. Long de 4,6 mètres, il est légèrement plus court que le populaire Q5, mais son empattement de 2,76 mètres lui confère un habitacle spacieux.

Au Canada, la seule configuration offerte est à deux moteurs et à quatre roues motrices appelée Q4 e-tron 50 quattro. Sa batterie possède une capacité utilisable de 77 kWh et procure une autonomie de 388 kilomètres selon Ressources naturelles Canada. C’est 31 kilomètres de plus que ledit e-tron et aussi le Jaguar I-PACE, puis 53 kilomètres de plus que le Volvo XC40 Recharge.

Quand vient le temps de recharger la batterie, on peut passer de 5 à 80% en 38 minutes via une borne rapide. D’autre part, la puissance du Q4 e-tron se chiffre à 220 kilowatts (295 chevaux) et le couple, à 339 livres-pied. Cela se traduit par un chrono de 6,2 secondes au sprint 0-100 km/h.

Des roues de 19 et 20 pouces sont offertes. À l’intérieur, l’habitacle épuré remplace le levier de vitesses traditionnel par des touches de sélection sur la console centrale, tandis qu’un écran central de 11,6 pouces s’associe à un tableau de bord numérique à la place des cadrans habituels.

Photo: Audi

Alors, combien coûte l’Audi Q4 e-tron 2022? Trois niveaux d’équipement figurent au menu, soit Komfort à 59 950 $, Progressiv à 65 350 $ et Technik à 68 350 $. Le premier en fait le VUS électrique de luxe le plus abordable au pays, devant le XC40 Recharge (64 950 $). Et puisque son PDSF est inférieur à 60 000 $, il se qualifie pour le rabais provincial du Québec de 8 000 $, rendant la proposition extrêmement alléchante.

C’est à se demander qui voudra alors acheter un Q5 hybride rechargeable, dont le prix de départ s’élève à 70 900 $ et l’autonomie électrique, à seulement 37 kilomètres.

Pour ce qui est du Q4 Sportback e-tron aux allures de coupé, les deux versions proposées sont Progressiv à 67 600 $ et Technik à 70 600 $. Attendez-vous à voir un bon nombre d’exemplaires du nouveau VUS électrique compact d’Audi sur les routes canadiennes dans la prochaine année.

En vidéo : Le Guide de l'auto visite le Salon du véhicule électrique de Montréal