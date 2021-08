Audi Sky Sphere Concept : la voiture qui change de longueur

Deux voitures en une. Voilà le concept avancé par Audi avec le Sky Sphere, dévoilé en première mondiale au Monterey Car Week.

Ce tout nouveau concept de véhicule électrique est l’œuvre de l’équipe dirigée par Gaël Buzyn, directeur du Audi Design Loft à Malibu en Californie, et se démarque par son empattement modulable permettant au véhicule de se transformer en GT ou en sportive.

Le style du concept Audi Sky Sphere est résolument futuriste et évoque « une sculpture en mouvement », selon Gaël Buzyn qui précise que cette voiture annonce un nouveau langage de design pour la marque d’Ingolstadt, lequel fait preuve d’une fluidité musculaire, selon le designer d’origine française. On constate dès le premier coup d’œil que les flancs sont très sculptés, mais que la voiture conserve plusieurs éléments de style propres à la marque comme la calandre Singleframe ainsi que les ailes élargies rappelant la présence d’un rouage intégral. Le concept Sky Sphere rend aussi hommage à la célèbre Horch 853, un roadster des années trente, avec ses portières à ouverture antagoniste.

Photo: Audi AG

Empattement modulable sur 250 millimètres

L’as dans la manche de cette bagnole au look inédit est sans contredit son empattement modulable lui donnant une double vocation. « En mode Grand Tourisme, l’empattement est à son plus long, ce qui rend la voiture plus confortable pour rouler sur de longues distances. Aussi, cette voiture est dotée de la conduite autonome de niveau 4, et le volant ainsi que le pédalier sont alors rétractés, transformant l’habitacle en véritable Lounge de première classe », de préciser Buzyn.

Lorsque le conducteur appuie sur un bouton, la GT se transforme en sportive, tandis que l’empattement est réduit de 250 millimètres, que le volant et le pédalier se déploient, et que l’écran principal se déplace vers la gauche , plus près du conducteur. Voilà comment le concept Audi Sky Sphere adopte une caractéristique essentielle des voitures de type GT, soit un empattement long, gage d’un confort bonifié, ou un principe fondamental pour une sportive, soit un empattement court rendant la voiture beaucoup plus incisive et maniable.

Photo: Audi AG

Dans le cas du concept Sky Sphere, la longueur est de 5,19 mètres, avec un empattement comparable à celui de la berline de luxe A8L, en configuration GT. En configuration Sport, la longueur est réduite à 4,94 mètres, alors que l’empattement est similaire à celui d’une RS 5. La voiture est dotée d’une suspension pneumatique adaptative, permettant d’abaisser la caisse de 10 millimètres en mode Sport, et roule sur des jantes en alliage de 23 pouces chaussées de pneus de taille 285/30.

Une interprétation progressive du roadster

Le capot, très long, abrite un espace de chargement capable d’accueillir deux sacs de golf, et permet à l’auto de conserver les proportions typiques d’une GT. Selon Marc Lichte, responsable du design chez Audi, le concept Sky Sphere est « une interprétation progressive du roadster » et sa couleur sombre est « le seul choix possible pour exprimer pleinement la vocation de ce nouveau concept ». Aussi, l’habitacle du Audi Sky Sphere fait preuve d’un grand souci pour l’environnement puisque les sièges sont en tissu microfibre, que les cuirs sont végétaliens, et que les appliques en bois sont en eucalyptus.

Photo: Audi AG

Motorisation électrique de 623 chevaux

Le concept Sky Sphere est animé par un moteur électrique entraînant les roues arrière dont la puissance est de 623 chevaux avec un couple maximal de 553 lb-pi. Ce moteur est alimenté par une batterie à deux modules, le premier étant localisé derrière les sièges alors que le second réside entre les deux sièges dans le tunnel central.

La capacité de cette batterie est supérieure à 80 kWh, ce qui donne une autonomie de 500 km au concept Sky Sphere lorsque la voiture roule en mode GT, lequel est moins énergivore. Le poids de cette Audi est de 1 800 kilos et 60% de cette masse repose sur le train arrière. Le constructeur annonce un chrono de 4,0 secondes pour le 0 à 100 km/h. Les liaisons au sol sont assurées par des doubles leviers triangulés réalisés en aluminium, à l’avant comme à l’arrière et la direction active aux quatre roues est de type steer-by-wire, à contrôle électronique plutôt que mécanique.

Photo: Audi AG

Ce nouveau concept Sky Sphere rejoint le concept Grand Sphere, et le trio de véhicules concept de la marque d’Ingolstadt sera complété par le concept Urban Sphere qui, comme son nom l’indique, est à vocation urbaine, et ce dernier véhicule sera dévoilé très prochainement.