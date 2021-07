La pandémie n’a pas affecté la loyauté des acheteurs de véhicules

Les acheteurs de véhicules sont demeurés fidèles aux mêmes marques en 2021 malgré les diverses restrictions occasionnées par la pandémie, les pénuries de pièces et les inventaires limités, selon la nouvelle étude de loyauté des consommateurs de la firme américaine J.D. Power.

« Pendant cette crise que nous avons traversée, trouver un véhicule pouvait s’avérer plus difficile. Face aux obstacles rencontrés, les acheteurs se sont tournés en majeure partie vers les marques et les concessionnaires qu’ils connaissaient déjà, même que leur taux de fidélité a augmenté de façon remarquable », explique Tyson Jominy, vice-président des données et de l’analyse chez J.D. Power.

Les calculs sont basés sur les transactions effectuées de juin 2020 à mai 2021, c’est-à-dire le pourcentage des propriétaires qui choisissent la même marque quand vient le temps d’échanger leur véhicule.

Photo: Subaru

Ainsi, chez les marques populaires, le top 5 demeure inchangé pour une troisième année consécutive. Subaru trône au sommet avec un taux de fidélité de 61,8%, devançant Toyota (61,1%), Honda (59,3%), Ram (56,8%) et Ford (53,9%).

À l’autre bout du classement, on retrouve Chrysler (14,6%) et Dodge (17,9%). Trois autres marques se situent en bas de 30%, soit MINI (27,5%), Mitsubishi (27,7%) et Buick (32,3%).

Photo: Lexus Canada

Du côté des marques de luxe, les cinq mêmes noms reviennent, dont Lexus au premier rang avec un taux de fidélité de 51,6%. Porsche se classe maintenant deuxième (50,2%), suivie de Mercedes-Benz (47%), BMW (45,6%) et Audi (45,5%).

En revanche, les acheteurs de véhicules de luxe continuent d’être le moins fidèles envers Jaguar (17,1%), Maserati (24,6%) et INFINITI (27,9%).

L’étude de J.D. Power nous apprend aussi que Mazda (+5,9%) et Acura (+7,1%) ont enregistré la hausse de fidélité la plus importante dans leur catégorie respective de 2020 à 2021.

