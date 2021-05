Étude : les marques et modèles avec les coûts d’entretien les plus bas

La firme de recherche We Predict vient de publier une étude sur les coûts d’entretien et de réparation des véhicules dans les trois premiers mois d’utilisation, tant chez les concessionnaires que les garages indépendants. Elle tient aussi compte des rappels et des réclamations sous garantie.

Bien qu’il s’agisse d’une étude réalisée aux États-Unis, cela donne une bonne idée des marques et des modèles les moins chers à entretenir. Note : tous les montants indiqués ci-dessous sont en dollars américains. L’année-modèle de référence est 2021, sauf pour les véhicules électriques où ce sont les années 2020 et 2021.

En termes de coût moyen par véhicule, Honda (21 $), Hyundai (22 $), Buick (24 $), Toyota (24 $) et Subaru (27 $) forment le top 5 des marques populaires et vous remarquerez que quatre d’entre elles sont asiatiques. GMC (132 $), Chevrolet (83 $) et Ford (55 $) – toutes américaines – occupent le bas du classement.

Photo: Honda

Parmi les marques de luxe, Acura (30 $) et Lexus (30 $) arrivent en tête, suivies d’Infiniti (47 $), Volvo (69 $) ainsi que Genesis et Audi (70 $). Porsche (167 $) coûte le plus cher, devant Cadillac (156 $) et Land Rover (137 $) ainsi que deux autres marques allemandes, Mercedes-Benz (121 $) et BMW (106 $).

« Il y a de bonnes chances que les podiums soient encore les mêmes dans 60 mois, affirme James Davies, président et fondateur de We Predict. Les voitures qui font bien à leurs débuts sur le marché ont tendance à rester peu coûteuses à plus long terme. »

Déception avec les véhicules électriques

Selon We Predict, les coûts d’entretien et de réparation pour les véhicules électriques dans les trois premiers mois d’utilisation sont deux fois plus élevés que ceux des modèles à essence ou hybrides. On parle d’un montant moyen par véhicule de 123 $, comparativement à 53 $ et 46 $ pour les autres.

Photo: Frédéric Mercier

Cela s’explique par le coût plus élevé des pièces et de la main-d’œuvre ainsi que des campagnes de rappel, la majorité concernant la batterie et le système de recharge, indique l’étude.

Précisons que Tesla a été omise en raison d’un manque de données disponibles.

Les modèles les moins coûteux

Enfin, que dit l’étude de We Predict sur les coûts d’entretien et de réparation des différents modèles de véhicules dans les trois premiers mois? Voici les champions pour chacune des catégories :

