En vidéo : on s’amuse avec la Porsche 911 GT3 2022

Porsche 911 GTS 2022 : 473 chevaux et moins de kilos

Environ un an et demi après le dévoilement de la Porsche 911 de huitième génération (992), la version GTS vient enfin rejoindre les autres dans la gamme, affichant plus de style et de puissance que l’ancienne. Elle est disponible en formats coupé et cabriolet, à propulsion et avec rouage intégral, …