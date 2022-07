Combien coûte... la Porsche 911 GT3 Touring 2022?

Une nouvelle édition s’ajoute à la déjà exhaustive gamme de la Porsche 911 : la GT3 Touring. Cette mouture se distingue de la GT3 par son allure moins radicale.

« Ici, c’est beaucoup plus discret et pourtant, on a tous les éléments techniques de la 911 GT3 régulière », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. Ce dernier précise que la GT3 Touring reprend les mêmes éléments mécaniques, de suspension et de direction.

Esthétiquement, elle diffère par son pare-chocs avant et arrière, ses jantes uniques et par l’absence d’un immense aileron à l’arrière.

Moteur de la GT3

À l’arrière loge un moteur à six cylindres atmosphérique de 4,0 litres qui est directement emprunté à la GT3 régulière. Il produit une cavalerie de 502 chevaux et un couple de 347 lb-pi. L’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 3,9 secondes avec la transmission manuelle (qui équipait le modèle).

Photo: Porsche AG

« C’est une boîte manuelle extrêmement bien calibrée pour cette voiture et pour ce moteur », se réjouit Antoine.

Sur la route, il souligne l’équilibre et les performances à couper le souffle. De plus, la sportive est facile à conduire. « Pour ceux qui recherchent l’ultime équilibre et le niveau de performance le plus impressionnant sur circuit… c’est la voiture à choisir », estime le chroniqueur.

Intérieur riche

Par rapport à la GT3 normale, la Touring est embourgeoisée. En effet, il est possible de modifier les matériaux, les couleurs et une panoplie d’éléments à bord, le tout à la carte. À titre indicatif, la version à l’essai avait plus de 30 000 $ d’options.

Photo: Porsche AG

« Le niveau de finition est nettement supérieur à ce que vous allez retrouver dans une 911 GT3 régulière », précise Antoine.

Sinon, le cockpit contient des sièges très enveloppants et très confortables, selon l’expert. « La position de conduite… elle est parfaite! Il n’y a rien d’autre à dire! » Antoine conclut en mentionnant la belle présentation de l’instrumentation et l’excellente visibilité.

Photo: Porsche AG

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Porsche 911 GT3 Touring 2022… et dévoile sa gamme de prix!