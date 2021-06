Porsche 911 GTS 2022 : 473 chevaux et moins de kilos

Environ un an et demi après le dévoilement de la Porsche 911 de huitième génération (992), la version GTS vient enfin rejoindre les autres dans la gamme, affichant plus de style et de puissance que l’ancienne.

Elle est disponible en formats coupé et cabriolet, à propulsion et avec rouage intégral, ainsi qu’en format Targa (quatre roues motrices seulement).

Plus de puissance

Commençons par le moteur turbocompressé à six cylindres à plat de 3,0 litres, qui génère 473 chevaux, soit 23 de plus que dans la 911 GTS précédente et l’actuelle 911 Carrera S. Son couple augmente de 15 livres-pied pour un total de 420, ce qui donne une accélération de 0 à 100 km/h en aussi peu que 3,4 secondes avec la boîte à double embrayage (PDK) à huit rapports. C’est trois dixièmes de moins qu’avant. Une boîte manuelle à sept rapports à course rapprochée figure aussi au menu.

Photo: Porsche

Ensuite, il y a la suspension active PASM, dérivée de la 911 Turbo, qui vient appuyer le châssis abaissé de 10 millimètres dans le cas du coupé et du cabriolet. La 911 Targa 4 GTS, elle, emploie la même combinaison que la 911 Targa 4 S.

Le système de freinage haute performance ainsi que les roues noires de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière sont d’autres emprunts à la 911 Turbo. Bien sûr, on retrouve aussi un échappement sport, tandis qu’un ensemble d’options offert pour la première fois en version GTS permet de réduire le poids de 25 kilogrammes (sièges en plastique renforcé de fibre de carbone, places arrière supprimées, etc.)

Tout un look!

Côté design, c’est encore une fois un traitement sombre des différentes garnitures extérieures qui différencie cette 911, incluant le fameux arceau de la Targa. Les feux arrière sont exclusifs et l’ensemble Sport Design est inclus de série.

Le noir est également la couleur dominante dans l’habitacle, où l’on retrouve un revêtement en microfibre Race-Tex. Notons les sièges Sport Plus, le volant GT Sport, l’ensemble Sport Chrono, l’application Porsche Track Precision app et l’indicateur de température des pneus. De plus, le levier de vitesses de la boîte manuelle a été raccourci de 10 millimètres. Moins d’insonorisation signifie par ailleurs un contact auditif plus étroit avec le moteur.

Photo: Porsche

Enfin, l’infodivertissement est amélioré grâce à la nouvelle génération (6.0) du système de Porsche dont on vous a parlé dans les derniers jours. Les menus sont plus conviviaux, Android Auto est maintenant compatible et un assistant personnel peut être activé en prononçant les mots « Hey Porsche ».

Les cinq versions de la Porsche 911 GTS 2022 peuvent être commandées dès maintenant. Les prix canadiens débutent à 150 700 $.

