Porsche Taycan Cross Turismo 2021 : mise à l'épreuve au Québec

La toute dernière variante de la Porsche Taycan à motorisation électrique est la Cross Turismo. Elle est pratiquement identique à la Taycan conventionnelle sur le plan technique, mais se démarque par sa configuration qui évoque celle d’une familiale.

Par sa garde au sol surélevée de 20 millimètres, mais aussi par la présence d’éléments inédits sur la carrosserie comme le déflecteur avant, les passages de roue, les bas de caisse et le diffuseur arrière, sans oublier l’aileron de toit. Pour cet essai, nous avons mis à l'épreuve la version Turbo.

L’habitacle de la Taycan Cross Turismo est semblable à celui d’une Taycan avec cet agencement d’écrans numériques et tactiles. On retrouve donc un premier écran qui remplace le bloc d’instruments, un deuxième servant d’interface avec le système de télématique, un troisième pour le système de chauffage/climatisation et d’autres fonctionnalités et, en option sur notre voiture d’essai, un quatrième écran localisé sur la planche de bord, directement devant le passager, lequel permet un accès limité aux divers systèmes de la voiture notamment la chaîne hi-fi ou le système de navigation, entre autres.

Photo: Gabriel Gélinas

On y retrouve même une icône « cockpit », laquelle permet au passager de voir en temps réel les forces d’accélération et de freinage ainsi que les forces d’accélération latérale en virage, histoire de comprendre comment et pourquoi la Taycan Turbo Cross Turismo peut rapidement provoquer la nausée avec ses accélérations et ses reprises foudroyantes, ainsi que sa dynamique très relevée en virage, tout ça malgré son poids de plus de 2 300 kilos…

Aux places arrière, le dégagement pour les jambes est le même que dans une Taycan conventionnelle, mais la ligne de toit surélevée à l’arrière accorde un meilleur dégagement pour la tête. Le volume du coffre de la Cross Turismo est un peu plus grand que celui d’une Taycan, mais l’accès à cet espace est ici facilité par la découpe du hayon, ce qui rend la Cross Turismo plus logeable.

La recharge la plus rapide

Mais sous cette nouvelle carrosserie, on retrouve tous les éléments techniques de la Taycan soit les deux moteurs, un sur le train avant et l’autre sur le train arrière, ce qui en fait une traction intégrale, de même que la boîte de vitesses automatique à deux rapports sur le train arrière, ainsi que la batterie de 93,4 kWh avec architecture électrique de 800 volts. Le concessionnaire Porsche Rive-Sud a mis son chargeur ultrarapide à notre disposition, lequel livre un courant continu de 350 kW, permettant une recharge de 5 à 80% en seulement 22 minutes.

Cette vitesse de recharge est la plus rapide pour une auto électrique en ce moment. Cependant, recharger la batterie à cette vitesse correspond à faire rouler la bagnole à une vitesse constante de 250 km/h. Bref, il ne faudra pas abuser de cette recharge ultrarapide, mais plutôt s’en servir de façon ponctuelle. La recharge sur une borne de niveau 2 prend environ 8 heures sur une borne capable d’un débit de 9,4 kW, ou 10 heures sur une borne de 7,2 kW.

Photo: Capture d'écran

Sur la route, la Taycan Turbo Cross Turismo procure les mêmes sensations délirantes que la Taycan. Avec ses accélérations fulgurantes et son freinage hyperpuissant, c’est un véritable tour de manège que vous ferez à la moindre sollicitation. La dynamique en virage est aussi très relevée, quoique pénalisée par la masse élevée de la voiture, les lois de la physique étant immuables. Toutefois, les ingénieurs de la marque ont fait un travail épatant pour assurer une tenue de route de premier plan. Pleinement chargée, la voiture nous indiquait une autonomie de 380 kilomètres ce qui est conforme à la réalité.

Plus confortable

Par rapport à la Taycan conventionnelle, la variante Cross Turismo offre un meilleur confort de roulement lorsque le mode de conduite Normal est sélectionné, en raison de sa garde au sol surélevée et des calibrations de la suspension qui m’ont semblé plus souples. Bref, la Cross Turismo compose nettement mieux avec une chaussée dégradée. Évidemment, la sélection des modes Sport et Sport Plus a pour effet de raffermir les liaisons au sol, ainsi que la direction pour transformer la voiture en une authentique Porsche.

Photo: Gabriel Gélinas

L’autre élément qui permet à la Cross Turismo de se démarquer est l’ajout d’un mode de conduite appelé Gravel que l’on actionne au moyen d’une touche sur la console centrale et qui soulève la caisse de 10 millimètres en plus de modifier la livrée du couple des moteurs électriques. Je me suis donc permis d’aller rouler sur une route en gravier où j’ai été fortement impressionné par le comportement de la voiture. Bien sûr, je doute fort qu’un propriétaire de Taycan Cross Turismo se livre à ce même exercice, mais il est remarquable que la voiture en soit capable…

Si les acheteurs ne rouleront probablement pas sur un sol meuble avec leur Cross Turismo, c’est sûrement en raison de son prix élevé. En effet, avec un prix de départ de 178 000 $, on y pense à deux fois. Comme toujours, le modèle d’affaires de Porsche fait en sorte que plusieurs équipements sont proposés en option, ce qui était le cas avec notre voiture d’essai dont la facture s’élevait à 230 470 $. Ajoutez les taxes, et on dépasse allègrement le quart de million…

Finalement, la Taycan Turbo Cross Turismo se comporte comme une authentique Porsche, sauf qu’elle est à motorisation électrique, et l’as dans la manche de cette variante est sa garde au sol surélevée ainsi qu’un niveau de confort relevé d’un cran par rapport à la Taycan conventionnelle. À part le prix et les tarifs des options, difficile de trouver des défauts à cette voiture exceptionnelle.

