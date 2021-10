Cette Porsche 911 GT1 1998 est à vendre pour 15 M$

Étude : voici ce que les gens veulent le plus dans leur prochain véhicule

Les constructeurs automobiles s’efforcent de plus en plus d’intégrer de nouvelles technologies et commodités dernier cri dans leurs véhicules, et ce, dans l’espoir d’attirer un plus grand nombre d’acheteurs. Pensons à toutes les différentes aides électroniques à la conduite. Or, ce n’est pas toujours ce que les gens désirent réellement.