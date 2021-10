BMW M135i : trop bonne pour le Canada ?

Alors que la tendance se poursuit vers l’électrification des transports, les manufacturiers automobiles tentent de profiter du temps restant pour continuer à développer et améliorer leurs moteurs à combustion.

On remarque particulièrement cette tendance chez les sportives. Par exemple, les prochaines C63 d’AMG ne possèderont plus l’iconique V8, mais bien un 4 cylindres combiné à un système hybride. N’oublions pas aussi que la nouvelle Ferrari 296 GTB possèdera une motorisation hybride rechargeable.

Chez BMW, l’entrée de gamme dans le créneau des sportives est la M135i, une voiture au style ambigu qui offre tout de même une expérience de conduite intéressante. Dommage que le marché canadien ne soit apparemment pas assez attrayant pour sa distribution... Nous avons cependant eu la chance de la conduire dans la péninsule scandinave.

Le moteur de la M135i, un 4 cylindres turbo de 2,0 litres, génère 302 chevaux et 332 lb-pi. Passer de 0 à 100 km/h prend environ 4,7 secondes. On a affaire ici à un véhicule agile et très réactif.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un look à rediscuter (à moitié)

Ces derniers temps, les designers de BMW ont su choquer ou ravir le public. Certains adorent le nouveau look des nouvelles séries 2, 3 et 4, alors que d’autres pleurent l’abandon d’une certaine tradition.

À l’arrière de la M135i, on observe une carrure et des lignes franchement agressives. Les deux sorties d’échappement aident à donner un look encore plus intéressant au véhicule. Si l’on s’attardait seulement à l’arrière, tout semblerait parfait. Toutefois, le devant surdimensionné de cette M135i cause une certaine confusion chez les puristes de BMW. Ce n’est pas particulièrement laid, mais on dirait que le devant et l’arrière ont été conçus par deux équipes de design différentes...

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un intérieur moderne et agréable

L’habitacle comprend, en grande partie, les accessoires modernes nécessaires au conducteur. Le design, quoique conservateur, est assez séduisant. Un panneau à droite du conducteur incorpore une section luminescente, créant ainsi une belle ambiance. La qualité des matériaux est correcte, mais dans la même fourchette de prix, il y a des intérieurs plus luxueux et technologiques chez d’autres marques.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Une conduite très dynamique

Avec ses 302 chevaux et son petit gabarit, la BMW M135i est excitante à conduire. Agile et rapide, elle fera sourire son conducteur.

En fait, la M135i semble être plus rapide qu’elle ne l’est réellement. Ses 332 livres-pied de couple nous aident à ressentir sa puissance. En réalité, c’est une astuce au niveau du système audio qui donne cette impression : lorsque l’auto accélère, un applicateur sonore renvoie le son du moteur dans l’habitacle, donnant l’illusion que la M135i est bruyante. De plus, lors d’une accélération, la sonorité originale du véhicule ne concorde aucunement avec la sonorité intérieure, laquelle se rapproche davantage de celle d’un V8 de 5,7 litres plutôt que de celle d’un 4 cylindres turbocompressé de 2 litres!

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un bon véhicule qui n’est toutefois pas parfait

L’expérience de conduite de la BMW M135i est impressionnante . Pour une bagnole de cette taille, la puissance est aussi agréablement surprenante.Malheureusement, certains aspects de la M135i sont moins séduisants, que ce soit son style douteux ou son étrange sonorité interne. Bref, la M135i est difficile à juger. Comme si chaque aspect positif du véhicule était accompagné de sa bizarrerie! Elle se détaille à environ 60 000 € en Finlande, où le véhicule a été mis à l’essai. Rien n’indique que ce modèle sera éventuellement disponible au Canada.

En vidéo: notre essai de la BMW i4 2022