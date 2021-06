Ferrari 296 GTB : voici la nouvelle sportive hybride à moteur V6

Tel que promis, Ferrari lance une nouvelle voiture sport hybride… à moteur V6. Plus puissante que les F8 Tributo et Roma, la 296 GTB se joint à la gamme comme la petite sœur de la SF90 Stradale et viendra rivaliser directement avec la McLaren Artura.

C’est la première fois évidemment que Ferrari emploie une telle motorisation, sauf si l’on inclut les Dino 206 et 246 à moteur V6 de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Deux turbocompresseurs logent au milieu du V à 120 degrés.

Photo: Ferrari

Au total, la puissance s’élève à 819 chevaux au régime de 8 000 tours/minute, tandis que le couple atteint 546 livres-pied à 6 250 tours/minute. La boîte à double embrayage à huit rapports transfère le tout aux roues arrière seulement, ce qui donne une accélération de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, de 0 à 200 km/h en 7,3 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 330 km/h.

L’autre partie du groupe motopropulseur est le moteur électrique, qui se trouve entre le V6 et la transmission, alimenté par une batterie de 7,45 kWh. La Ferrari 296 GTB est une hybride rechargeable dont l’autonomie électrique est estimée à 25 kilomètres selon la norme européenne – attendez-vous à moins en Amérique du Nord.

Photo: Ferrari

Quant au design, cette voiture est un peu un mélange des F8 Tributo et SF90 Stradale. Son empattement est plus court que celui de la première d’environ 5 centimètres. L’habitacle épuré présente des affichages entièrement numériques.

Notez aussi que Ferrari propose une version plus performante appelée Assetto Fiorano (en gris et jaune sur les images). Celle-ci reçoit toutes sortes d’aides aérodynamiques et pèse 15 kilogrammes de moins, notamment grâce à de la fibre de carbone. Sa suspension est améliorée par des amortisseurs Multimatic du même genre que sur la Ford GT.

Photo: Ferrari

La Ferrari 296 GTB sera en vente en Europe à partir du premier trimestre de 2022 et atterrira dans les autres marchés par la suite.

En vidéo : La Ferrari Roma 2021 arrive au Québec