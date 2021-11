La nouvelle Ferrari Daytona SP3 est absolument sublime

Ferrari a décroché les trois premières positions lors des 24 Heures de Daytona en 1967. À l’occasion du 55e anniversaire de cet exploit, la compagnie annonce la nouvelle Daytona SP3.

Il s’agit du plus récent ajout à la gamme « Icona » de Ferrari, dont les débuts remontent à 2018 avec les Monza SP1 et SP2.

Le design de la Daytona SP3 est absolument sublime – un peu moins épuré que celui de la 296 GTB dévoilée en juin, mais très racé et aérodynamique, rendant hommage aux voitures de course de l’époque. En fait, grâce à des caractéristiques inédites telles que des cheminées qui extraient l’air à basse pression du soubassement arrière, c’est la voiture la plus efficace sur le plan aérodynamique jamais construite par Ferrari sans recourir à des dispositifs aérodynamiques actifs.

Photo: Ferrari

Remarquez par ailleurs le becquet avant superbement intégré et les nombreuses lames horizontales qui ceinturent la partie arrière, au-dessus de l’immense diffuseur, pour créer un style vraiment unique qui n’est toutefois pas sans rappeler la 330 P4. Autre élément clé, les portes papillon intègrent un caisson d’air qui canalise l’air vers les radiateurs latéraux. Les ailes avant « à double crête » sont un clin d’œil à d’élégants bolides comme la 512 S, la 712 Can-Am et la 312 P, note Ferrari.

La carrosserie de type Targa avec toit rigide amovible enveloppe un châssis entièrement constitué de matériaux composites, principalement de la fibre de carbone. Les sièges font partie intégrante du châssis pour réduire le poids et offrir une position de conduite similaire à celle d’une voiture de compétition. À la manière de certains autres modèles de Ferrari, il n’y a pas d’écran central, seulement un gros affichage numérique de 16 pouces derrière le volant, qui est ajustable tout comme les pédales.

Photo: Ferrari

La Daytona SP3 est munie d’un V12 atmosphérique de 6,5 litres monté à l’arrière et qui livre 828 chevaux, un sommet qui dépasse le moteur de la 812 Superfast (parmi les modèles non hybrides du constructeur). Le couple atteint 514 livres-pied et le régime maximal s’établit à 9 500 tours/minute. Équipée aussi d’une boîte de vitesses à sept rapports, la Daytona SP3 peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,85 secondes et de 0 à 200 km/h en seulement 7,4 secondes.

La production de la Ferrari Daytona SP3 sera limitée à 599 exemplaires. Le directeur des ventes et du marketing de Ferrari, Enrico Galliera, a confirmé que les 499 propriétaires d’une Monza SP1 et SP2 ont acheté une SP3. Les 100 autres voitures ont trouvé preneurs parmi des collectionneurs. Le prix est d’environ 2,85 millions $ canadiens.

