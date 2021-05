Ferrari 812 Competizione : le V12 atteint son apogée

Ferrari a dévoilé aujourd’hui une nouvelle version de sa 812 Superfast qui renferme le moteur à combustion le plus puissant jamais installé dans une voiture de route issue de Maranello.

La Ferrari 812 Competizione, un coupé à toit rigide, s’accompagne même d’une variante décapotable de type targa appelée 812 Competizione A (comme dans Aperta, qui signifie « ouvert »). Les deux seront produites en quantité limitée.

N’étant dépassé que par les groupes motopropulseurs hybrides des LaFerrari et SF90 Stradale, le V12 atmosphérique de 6,5 litres en position avant voit ici sa puissance augmenter de 789 à 819 chevaux. Le tout est accessible à 9 250 tours/minute et il est possible de grimper jusqu’à 9 500 tours/minute, un régime sans précédent pour une Ferrari de production. Bizarrement, le couple a été réduit de 530 à 510 livres-pied.

Photo: Ferrari

Plusieurs pièces de la 812 ont été allégées pour créer la version Competizione, notamment les bielles et le vilebrequin. Les systèmes d’admission et d’échappement ont largement été revus eux aussi, sans pour autant compromettre la sonorité caractéristique de cette voiture.

Dans l’ensemble, les concepteurs ont retranché 38 kilogrammes pour un total de 1 487. Il faut dire qu’ils ont utilisé encore plus de fibre de carbone. D’ailleurs, le toit amovible de la Competizione A (qu’on peut ranger dans un compartiment qui épouse sa forme à la perfection) est fait entièrement de ce matériau.

Photo: Ferrari

Ajoutez à cela une boîte à double embrayage à sept rapports reprogrammée et vous obtenez une accélération de 0 à 100 km/h en 2,85 secondes, de 0 à 200 km/h en 7,5 secondes, ainsi qu’une vitesse de pointe de 340 km/h.

Pour ce qui est de la maniabilité dans les virages, ces deux éditions spéciales bénéficient d’une nouvelle direction active aux quatre roues et d’un aérodynamisme optimisé (pare-chocs, becquets, aileron arrière, diffuseur, etc.) pour un meilleur appui au sol.

Photo: Ferrari

Les prix et la disponibilité des Ferrari 812 Competizione et Competizione A n’ont pas encore été annoncés officiellement. On peut toutefois présumer qu’elles coûtent beaucoup plus cher que les 812 Superfast et 812 GTS… et que tous les exemplaires sont déjà réservés.